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Yaşam
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Üretimi bir hayli zahmetli! 100 gramı 2 bin 500 lira

2024-08-01 10:41:16
Üretimi bir hayli zahmetli! 100 gramı 2 bin 500 lira

Binbir zahmetle üretilen arı sütünün 100 gramı 2 bin 500 liradan alıcı buluyor.

#1
Foto - Üretimi bir hayli zahmetli! 100 gramı 2 bin 500 lira

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde Türkiye'nin en büyük arı sütü üretim işletmesinde arı sütü üretimi yapan Hamza Çınar, ülkemizde yılda yaklaşık 1 ton üretilen arı sütünün dörtte birini üretiyor.

#2
Foto - Üretimi bir hayli zahmetli! 100 gramı 2 bin 500 lira

Arı sütü, baldan daha zor üretilmesine rağmen çok daha yüksek bir ekonomik değere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

#3
Foto - Üretimi bir hayli zahmetli! 100 gramı 2 bin 500 lira

Bal arısının başındaki salgı bezlerinden elde edilen bu sıvı, hücre yenilenmesini hızlandırarak birçok hastalığa iyi geliyor.

#4
Foto - Üretimi bir hayli zahmetli! 100 gramı 2 bin 500 lira

Özellikle kanser tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırması, kemoterapinin yan etkilerini azaltması ve kısırlık tedavisinde etkili olmasıyla biliniyor. Ayrıca şeker ve kolesterol dengesini sağlayarak kalp sağlığını koruyor.

#5
Foto - Üretimi bir hayli zahmetli! 100 gramı 2 bin 500 lira

Bu yıl kilogramı 25-30 bin TL arasında değişen arı sütünün değeri, üreticileri oldukça memnun ediyor.

#6
Foto - Üretimi bir hayli zahmetli! 100 gramı 2 bin 500 lira

Üretilen arı sütünün yaklaşık yüzde 30-40'ı iç pazarda tüketiliyor. Kalan yüzde 70 ise yurt dışına ihraç ediliyor. Kovanlarda üç hücreden ancak 1 gram arı sütü elde edilebiliyor.

#7
Foto - Üretimi bir hayli zahmetli! 100 gramı 2 bin 500 lira

Arı sütü üreticisi Hamza Çınar, arı sütünün kanser tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırdığını ifade ederek, "Ülkemizde yılda 1 tona yakın arı sütü üretimi oluyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 25'ini biz üretmekteyiz.

#8
Foto - Üretimi bir hayli zahmetli! 100 gramı 2 bin 500 lira

Bulunduğumuz bölgede yazın havalar serin olduğundan bitkilerin çiçeklenme süresi uzamaktadır. Bu da arı sütü üretiminin verimini arttırmakta ve üretim sürecini uzatmaktadır. Bala göre daha kazançlı.

#9
Foto - Üretimi bir hayli zahmetli! 100 gramı 2 bin 500 lira

Üretimi bala göre zor. Vücudun hücre yenilemesine katkı sağladığı için neredeyse tüm hastalıklara iyi gelmektedir. Başta kanser tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırır. Kemoterapi gören hastaların ilaçlarının yan etkilerini azaltır. Kısırlık tedavisi için çok etkilidir. Şeker ve kolesterolü dengeler. Kalp rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar.

#10
Foto - Üretimi bir hayli zahmetli! 100 gramı 2 bin 500 lira

Fiyatı bu yıl 25-30 bin lira arasında değişiyor. Üretimin yüzde 30-40'ı iç pazarda değerlendiriliyor. Üretimimizin yüzde 70'i ihraç ediliyor. Üretimi iğneyle kuyu kazmak gibi bir hücreden 1 gram çıkmıyor, üç hücreden gözden 1 gram kadar çıkıyor" dedi.

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