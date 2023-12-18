2023-12-18 14:36:57 Üretime yeni boyut kazandırdı! 15 yıl önce başlanan projede müthiş sonuç
Balıkesir’in Edremit ilçesinde geliştirdiği makineler ve farklı teknik ile zeytinyağını sıfır atık ile üretmeyi başaran AR-GE Firması Sahibi Faruk Durukan, artık zeytinin çekirdeğini de ilaç üretiminde kullanmaya başladı. Faruk Durukan, "15 yıl önce zeytin meyvesinin yağından, etinden, çekirdeğinden, kara suyundan istifade edilerek hiçbir atık kalmaması üzerine projeye başlamıştım. Bunu başardık. Yeni geliştirilen teknik ile çekirdeğini zeytinden ayırıp zeytinyağı üretimi yapmaya, çekirdeği de ilaç sanayisinde kullanmaya başladık" dedi.