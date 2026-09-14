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Spor
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Ünlü yorumcu bu sefer çuvalladı: Beşiktaş Orkun Kökçü yorumunu affetmedi: Sert açıklama

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Ünlü yorumcu bu sefer çuvalladı: Beşiktaş Orkun Kökçü yorumunu affetmedi: Sert açıklama

Beşiktaş, Orkun Kökçü hakkında bir programda yapılan eleştirileri kınadı.

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#1
Foto - Ünlü yorumcu bu sefer çuvalladı: Beşiktaş Orkun Kökçü yorumunu affetmedi: Sert açıklama

Beşiktaş'ın açıklaması:

#2
Foto - Ünlü yorumcu bu sefer çuvalladı: Beşiktaş Orkun Kökçü yorumunu affetmedi: Sert açıklama

"13 Eylül 2026 tarihinde ülkemizin güzide yayın kuruluşu TRT Spor’da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlarda bulunan Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nu şiddetle kınıyoruz.

#3
Foto - Ünlü yorumcu bu sefer çuvalladı: Beşiktaş Orkun Kökçü yorumunu affetmedi: Sert açıklama

Geçmişten bu yana olduğu gibi ne zaman Beşiktaşımızda işler yolunda gitse rakiplerimizden önce ne yazık ki Çilingiroğlu gibiler surda delik açmak ve camiamızın huzurunu bozmak için beyhude bir çaba sergilemektedir.

#4
Foto - Ünlü yorumcu bu sefer çuvalladı: Beşiktaş Orkun Kökçü yorumunu affetmedi: Sert açıklama

Hakemlerin sezon başından bugüne kadar aleyhimize yapmış olduğu bariz hatalar tüm Türkiye’nin malumuyken basit bir baraj bile kuramayan hakemi eleştirmek yerine takımımızın hakkını savunan Kaptanımız Orkun Kökçü’yü eleştiren Çilingiroğlu’nun niyetinin ne olduğununun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

#5
Foto - Ünlü yorumcu bu sefer çuvalladı: Beşiktaş Orkun Kökçü yorumunu affetmedi: Sert açıklama

Camiamız birlik beraberlik içinde olduğu sürece Çilingiroğlu ve türevlerinin hezeyanları tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır.

#6
Foto - Ünlü yorumcu bu sefer çuvalladı: Beşiktaş Orkun Kökçü yorumunu affetmedi: Sert açıklama

TRT’de görev yapan yorumculardan; objektiflik, eşitlik ve basın meslek etik ilkeleri kapsamında davranmalarını beklemek en doğal hakkımızdır.

#7
Foto - Ünlü yorumcu bu sefer çuvalladı: Beşiktaş Orkun Kökçü yorumunu affetmedi: Sert açıklama

Futbolcumuz Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaşımızın formasını giydiği ilk günden beri terinin son damlasına kadar layıkıyla mücadele etmiş, bundan sonra da etmeye devam edecektir. Kaptanımız Orkuk Kökçü başta olmak üzere futbolcularımızı haksız ithamlarla hedef göstermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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