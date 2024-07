Dünya genelindeki çoğu borsa yeni zirveler yapıyor, neredeyse her yer güçlü. Çin değil. Ama neredeyse her yer güçlü. Bu yüzden yükselişte olan piyasalara atlamak hoşuma gitmiyor, düşüşte olan piyasaları tercih ediyorum. Bu yüzden benim için şu anda borsada yatırım yapacak bir şey bulmak zor. Çünkü her şey o kadar güçlü ki, ABD bile on beş yıldır yükseliyor. Bu Amerikan tarihinde sorunsuz geçen en uzun süre. Yani bilmiyorum, belki de bir daha hiç sorun yaşamayacağız. Ama her zaman sorun yaşadık, bu yüzden dünyadaki çoğu borsa hakkında biraz endişeli ve şüpheciyim. Türkiye farklı olabilir, Çin piyasası düştü. Çin'e bakıyorum çünkü düşüşte ama çoğu hisse senedi piyasası çok güçlü. Japonya 35 yıldır düşmesine rağmen yükselmeye başladı ve yeni zirveler yapıyor, bu yüzden neredeyse herkesin keyfi yerinde.