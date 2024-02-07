  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
12
Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

2024-02-07 01:49:44
Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kadrosunu Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile güçlendirerek dikkat çeken Cimbom, su götürmez bir gerçek olan sol bek transferi için de girişimlere başladı. Rekor kıran Sarı-kırmızılı yönetim resmen göz dikti, acil olarak dünyaca ünlü Okan Buruk'un da çok istediği oyuncu için girişimlere başladığını duyurdu.

#1
Foto - Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

İki hafta önce sol alt arka adale grubunda gerilme tespit edilen ve tedavisi devam eden Abdülkerim Bardakcı da saha çalışmalarına başladı.

#3
Foto - Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, rekor bedelle Galatasaray'dan Fransız futbolcu Sacha Boey'i 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, 30 Haziran 2028 tarihine kadar kadar Münih ile sözleşme imzaladı.

#4
Foto - Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

Ligde hafta sonu Başakşehir ile karşılaşacak olan Cimbom, son olarak kadrosunu Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile güçlendirdi.

#5
Foto - Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

Galatasaray, Hakim Ziyech'in sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

#6
Foto - Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera, bu sezon 23 haftanın 11'inde kalesini gole kapatırken G.Saray da 14 golle ligin en az gol yiyen ekibi durumunda.

#7
Foto - Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

Sezon sonunda G.Saray ile sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisi formunun zirvesinde olmasına rağmen yeni kontrat teklifi almadı.

#8
Foto - Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

Okan Buruk'un da onayıyla harekete geçen Galatasaray,

#9
Foto - Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

Almanya 2. Lig ekibi Hannover'de forma giyen 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn'ü kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

#10
Foto - Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

Köhn'ün sözleşmesine 2 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmayı düşünen sarı-kırmızılı ekip, pazarlıklara başladı.

#11
Foto - Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

Bu sezon 3 gol-5 asistlik performans sergileyen Gana asıllı Alman futbolcu, Galatasaray'a gelmeye hazır ve Hannover'in bu transfere izin vermesini bekliyor.

Mısır'dan Türkiye'ye olay teklif
Teknoloji

Mısır'dan Türkiye'ye olay teklif

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Mısır Askeri Üretim Bakanı Mohamed Salaheddin Mostafa arasında yapılan görüşmede ortak mühimmat üre..
Merkez Bankası'dan dolar bombası
Ekonomi

Merkez Bankası'dan dolar bombası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, Aralık 2021'den beri uygulanan Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı..
AYM bakın kimlerle kol kola girmiş! Adliyeye saldıran terörist hakkında skandal detay
Gündem

AYM bakın kimlerle kol kola girmiş! Adliyeye saldıran terörist hakkında skandal detay

Anayasa Mahkemesi’nin meşruiyetini sorgulatacak yeni bir skandal ortaya çıktı. Bugün Çağlayan Adliyesi’nde saldırı gerçekleştiren DHKP/C’li ..
Hüseyin Çevik canice öldürülen Ramazan hocayla ilgili sessizliğini bozdu: Hakkım haram olsun

Hüseyin Çevik canice öldürülen Ramazan hocayla ilgili sessizliğini bozdu: Hakkım haram olsun
Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼

Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor! Acaba doğru mu? Dayakçılar atıldı da namaz kılanların suçu ne?
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor! Acaba doğru mu? Dayakçılar atıldı da namaz kılanların suçu ne?

Tuzla Piyade Okulu'nda teğmenlerin yakasına Atatürk rozeti takmama iddiasıyla başlayan ve 2 subayın darp edilmesiyle sonuçlanan olay sonrası..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23