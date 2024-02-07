Ünlü Türk kararını verdi: Haber geldi ve harekete geçildi! Sol bek tespit edildi: Bu transferi duyan var mı?

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kadrosunu Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile güçlendirerek dikkat çeken Cimbom, su götürmez bir gerçek olan sol bek transferi için de girişimlere başladı. Rekor kıran Sarı-kırmızılı yönetim resmen göz dikti, acil olarak dünyaca ünlü Okan Buruk'un da çok istediği oyuncu için girişimlere başladığını duyurdu.