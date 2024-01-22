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Ekonomi
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Ünlü Türk halı markası satılıyor! Resmen duyuruldu

2024-01-22 16:09:06
Ünlü Türk halı markası satılıyor! Resmen duyuruldu

Türkiye'nin ünlü markalarından birisi satışa çıkarılıyor. Gelişme tüm kamuoyu ile resmen paylaşıldı.

#1
Foto - Ünlü Türk halı markası satılıyor! Resmen duyuruldu

Dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporlarına göre muhammen bedelleri belirlenen markaların satışının ev tekstili sektöründe önemli bir hareketlilik oluşturması bekleniyor.

#2
Foto - Ünlü Türk halı markası satılıyor! Resmen duyuruldu

Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı açık ihale usulü ile satışa sunulan markaların pay sahibi olan İstikbal Mobilya ve Boyteks’in 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyıma devredilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla mülkiyeti Hazine’ye geçmişti.

#3
Foto - Ünlü Türk halı markası satılıyor! Resmen duyuruldu

Türkiye’deki halı sektörünün köklü markası Gümüşsuyu Halı, Boyteks Tekstil AŞ’nin sahipliğindeki paylarının tamamını satışa sundu.

#4
Foto - Ünlü Türk halı markası satılıyor! Resmen duyuruldu

Gümüşsuyu - Elda Halı’nın muhammen bedeli 1 milyar 215 milyon TL olarak açıklandı.

#5
Foto - Ünlü Türk halı markası satılıyor! Resmen duyuruldu

İstikbal Mobilya, ev tekstili markası Doqu Home’daki yüzde yüz olan payını açık ihale usulüyle satışa çıkardı.

#6
Foto - Ünlü Türk halı markası satılıyor! Resmen duyuruldu

Doqu Home'un muhammen bedeli 455 milyon TL olarak belirlendi. Marka, modern tarzı ve zengin ürün koleksiyonları yanında elyaf üretimindeki başarısı ile de dikkat çekiyor.

#7
Foto - Ünlü Türk halı markası satılıyor! Resmen duyuruldu

Açık ihale usulü ile satışa çıkarılan Vellteks Tekstil ise örme döşemelik kumaş üretiminde sektörün öncüleri arasında yer alıyor. Muhammen bedeli 1 milyar 750 milyon TL olarak duyuruldu. Yatırımcılar düzenlenen ihalelere teklif vermeden önce satış ilanında yer alan koşulları sağladıkları takdirde, belirlenen tarihlerde üretim tesislerini gezebilecek ve elektronik ortamda sunulacak olan Bilgi Odası’ndan şirketlere ilişkin detaylı bilgilere erişim imkânı bulacak.

#8
Foto - Ünlü Türk halı markası satılıyor! Resmen duyuruldu

İhale şartnamesi kapsamında hazırlanan kapalı teklif zarflarının, son başvuru tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresine elden teslim edilmesi gerekiyor. Kapalı zarf ile verilen teklifler ihale tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda düzenlenecek toplantıyla teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ardından açık artırmaya geçilecek. Bu dev tekstil markalarının satış ihaleleri, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine yön verecek önemli bir süreci başlatıyor. Yatırımcılar, www.erciyesanadolu.com/satis-ilanlari adresinden veya 0 352 207 18 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.

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