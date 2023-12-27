2023-12-27 13:12:21 Ünlü teknik adam Türkiye'den ayrıldı! Yunanlılar sevince boğuldu: O yıldızı da peşine taktı...
Son dakika Fatih Terim haberi: Adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Fatih Terim'in yeni rotası Yunanistan devi Panathinaikos olmuştu. Önümüzdeki gün takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı öğrenilen tecrübeli çalıştırıcının ilk transferi daha şimdiden belli oldu. 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Süper Lig devinin kalbini söküp alacak. İşte son dakika Fatih Terim haberinin tüm detayları...