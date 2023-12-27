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Spor
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Ünlü teknik adam Türkiye'den ayrıldı! Yunanlılar sevince boğuldu: O yıldızı da peşine taktı...

2023-12-27 13:12:21
Ünlü teknik adam Türkiye'den ayrıldı! Yunanlılar sevince boğuldu: O yıldızı da peşine taktı...

Son dakika Fatih Terim haberi: Adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Fatih Terim'in yeni rotası Yunanistan devi Panathinaikos olmuştu. Önümüzdeki gün takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı öğrenilen tecrübeli çalıştırıcının ilk transferi daha şimdiden belli oldu. 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Süper Lig devinin kalbini söküp alacak. İşte son dakika Fatih Terim haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Ünlü teknik adam Türkiye'den ayrıldı! Yunanlılar sevince boğuldu: O yıldızı da peşine taktı...

Son dakika Fatih Terim haberi: Adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Fatih Terim'in yeni rotası Yunanistan devi Panathinaikos olmuştu.

#2
Foto - Ünlü teknik adam Türkiye'den ayrıldı! Yunanlılar sevince boğuldu: O yıldızı da peşine taktı...

Galatasaray ile 1'i UEFA Kupası olmak üzere toplam 16 kupa kazanan Fatih Terim, son olarak 2017/18 sezonunda takımın başına geçmişti.

#3
Foto - Ünlü teknik adam Türkiye'den ayrıldı! Yunanlılar sevince boğuldu: O yıldızı da peşine taktı...

Sabah'a göre; O dönem sarı-kırmızılı takımın başında toplamda 176 maça çıkan Terim; 1.85 maç başı puan ortalaması yakalamıştı.

#4
Foto - Ünlü teknik adam Türkiye'den ayrıldı! Yunanlılar sevince boğuldu: O yıldızı da peşine taktı...

Ancak son maçlarda alınan art arda kötü sonuçların ardından 10 Ocak 2022'de karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı.

#5
Foto - Ünlü teknik adam Türkiye'den ayrıldı! Yunanlılar sevince boğuldu: O yıldızı da peşine taktı...

O sezonu Domenec Torrent ile tamamlayan Cimbom, ligi 13. sırada ve -2 averajla tamamlamıştı.

#6
Foto - Ünlü teknik adam Türkiye'den ayrıldı! Yunanlılar sevince boğuldu: O yıldızı da peşine taktı...

Ocak 2022'den beri herhangibir takım çalıştırmayan Fatih Terim'in yeni adresi gündeme bomba gibi düştü.

#7
Foto - Ünlü teknik adam Türkiye'den ayrıldı! Yunanlılar sevince boğuldu: O yıldızı da peşine taktı...

Tecrübeli teknik adam, Yunanistan'ın dev takımlarından olan Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hürriyet'e konuşan Fatih Terim süreci şöyle anlattı; "Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum" dedi.

#8
Foto - Ünlü teknik adam Türkiye'den ayrıldı! Yunanlılar sevince boğuldu: O yıldızı da peşine taktı...

Yunanistan ekibi ile anlaşan Fatih Terim'in ilk transferinin Süper Lig devinden olacağı iddia edildi.

#9
Foto - Ünlü teknik adam Türkiye'den ayrıldı! Yunanlılar sevince boğuldu: O yıldızı da peşine taktı...

Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen yıldız futbolcu Anastasios Bakasetas'ın Terim'in listesindeki ilk isim olduğu öne sürüldü. 30 yaşındaki futbolcunun şu anda Trabzonspor'da mutlu olmadığı ve Abdullah Avcı'nın da yıldız futbolcunun gitmesine onay vereceği aktarıldı.

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