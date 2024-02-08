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Spor
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Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

2024-02-08 09:52:17
Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius, Serge Aurier ve son olarak da Derrick Köhn'ü kadrosuna katarken, 2 oyuncusunun transferi konusunda da o kulüplerle anlaşmaya vardı. İşte futbolcuların yeni takımları ve tüm detaylar...

#1
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius, Serge Aurier ve son olarak da Derrick Köhn'ü kadrosuna katarken, 2 oyuncusunun transferi konusunda da o kulüplerle anlaşmaya vardı. İşte futbolcuların yeni takımları ve tüm detaylar...

#2
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Bayern Münih'e giden Sacha Boey'in yerine sağ beke Serge Aurier'i alan G.Saray, forvete de Vinicius takviyesi yapmıştı.

#3
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Sarı-kırmızılılar, ara transferin bitimine çok az bir zaman kala Bundesliga 2 ekibi Honnever 96'nın sol beki Derrick Köhn'ü de kadrosuna kattı.

#4
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Bu bölgede tam 7 isim deneyen Cimbom, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Satın alma opsiyonu için de Honnever'le sıkı bir pazarlık yapıldı.

#5
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Alman kulübü 5 milyon Euro isterken, G.Saray temaslar sonucunda rakamı 3.5 milyon Euro'ya çekti.

#6
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Sezon sonunda 3 milyon Euro'ya serbest kalacak olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar için İtalya'dan gelen teklifleri geri çevirdi, kulübüne de kendisini bırakması için baskı yaptı ve mutlu sona ulaştı.

#7
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Hannover formasıyla Bundesliga 2'nin dikkat çeken önemli isimleri arasında yer alan Derrick Köhn, futbola Hamburg'un genç takımında başladı.

#8
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Teknik yetenekleri ve hızı ile öne çıkan Gana asıllı Alman oyuncu, 2017 yılında Bayern Münih II takımına transfer oldu. Ardından Hollanda Eredivisie ekiplerinden Willem II'ye gidip, düzenli olarak forma giydi.

#9
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

2022 yılında Hannover 96'nın kadrosuna katılan Köhn, Almanya'da ivmesini artırarak devam etti.

#10
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Galatasaray'da yapılan sol bek transferinin ardından performansı yeterli görülmeyen Kazımcan Karataş'ın forma şansı kalmadı.

#11
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

21 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderildi.

#12
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Sarıkırmızılılarda Halil Dervişoğlu da ayrılığın kıyısında. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun,

#13
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Çaykur Rizespor'a kiralanması için görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirildi.

#14
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Kazımcan bu sezon toplam 12 maçta 700 dakika süre alırken, Halil ise 20 müsabakada 4 gol, 1 asist kaydetti.

#15
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Sabah'a göre; Ligde ise 14 müsabakada golü bulunmuyor.

#16
Foto - Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

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