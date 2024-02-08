Ünlü menajerler devreye girdi ve: O isimlerin üstü neden çizildi! Şok karar, Transfer kararı olabilir ama...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius, Serge Aurier ve son olarak da Derrick Köhn'ü kadrosuna katarken, 2 oyuncusunun transferi konusunda da o kulüplerle anlaşmaya vardı. İşte futbolcuların yeni takımları ve tüm detaylar...