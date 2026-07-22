Ünlü general hiç olmayacak bir zamanda görevden alındı: Hakkındaki iddialar vahim
Ortadoğu'daki çatışmanın durulmsıyla Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden şiddetlenirken kritik isim ani bir kararla görevden alındı. İşte detaylar..
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Ortadoğu'daki çatışmanın durulmsıyla Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeniden şiddetlenirken kritik isim ani bir kararla görevden alındı. İşte detaylar..
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı sürpriz açıklamayla, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı General Oleksandr Sırskiy’i görevden aldığını duyurdu. Sırskiy’in yerine, Müşterek Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mihaylo Drapatıy atandı. Karar, 22 Temmuz’da resmi olarak imzalanacak.
Ordu komutasındaki bu radikal değişiklik, eski Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov’un görevden ayrılmasının ardından patlak veren geniş çaplı kadro kriziyle bağlantılı. Fedorov, görevden ayrıldıktan sonra Sırskiy’i kamuoyu önünde yolsuzlukla ve askeri reformları sabote etmekle suçlamıştı. Zelenskiy, Fedorov’a devlet yönetiminde teknolojik altyapının geliştirilmesiyle ilgili yeni bir görev teklif ettiğini ancak görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Bu gelişmelerin ardından Kiev başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde protesto gösterileri düzenlenmiş, göstericiler Savunma Bakanı Fedorov’a destek verirken Başkomutan Sırskiy’nin istifasını talep etmişti. Financial Times (FT), Zelenskiy’nin Sırskiy’i görevden alma kararının, cephe hattındaki savunma dengesine zarar vermeyecek bir komuta devir teslimi sağlandığı takdirde uygulanacağını yazmıştı.
Zelenskiy, yeni Başkomutan Drapatıy ile birlikte Genelkurmay’ın yeni yapılanmasını da duyurdu. “Mihaylo Drapatıy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni başkomutanı olacak. Mihaylo, Yevgen Hmara ve Pavlo Palisa ile birlikte Genelkurmay’ın yeni konfigürasyonunu belirledik” dedi. Drapatıy, daha önce Müşterek Kuvvetler Komutanlığı görevini yürütüyordu.
Sırskiy, Şubat 2024’te Valeriy Zalujnıy’ın görevden alınmasıyla Başkomutanlık koltuğuna oturmuştu. Görevden alınmasının ardından Ukrayna Genelkurmayı, 20 Temmuz’da Sırskiy’nin istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Ancak iki gün sonra Zelenskiy’nin bu kararı resmen duyurması, Ukrayna’nın savaş yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
Sırskiy’nin görevden alınması, ordu-siyaset ilişkisinde kırılma noktası oluştururken, yeni Başkomutan Drapatıy’ın önümüzdeki süreçte cephede nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.
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