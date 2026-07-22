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Yeni Gabar deniyordu: Milyonlarca lira para yatırıldı, siyah altında sıcak gelişme

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni Gabar deniyordu: Milyonlarca lira para yatırıldı, siyah altında sıcak gelişme

Amerikalıların büyük petrol rezervi olduğu yönünde görüş bildirdiği kentte siyah altın için yerin altına iniliyor. Detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto - Yeni Gabar deniyordu: Milyonlarca lira para yatırıldı, siyah altında sıcak gelişme

TPAO, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde açacağı Ağaçlıdere-4 ve Ağaçlıdere-5 tespit kuyuları ile petrol arayacak.

#2
Foto - Yeni Gabar deniyordu: Milyonlarca lira para yatırıldı, siyah altında sıcak gelişme

Diyarbakır ili, Sur ilçesinde Ağaçlıdere Mahallesi sınırları içinde bulunan ARI/TPO/K/L44-C4-1 ruhsat numaralı alanda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından “Petrol Arama Sondajı Projesi” planlanıyor. 

#3
Foto - Yeni Gabar deniyordu: Milyonlarca lira para yatırıldı, siyah altında sıcak gelişme

64 milyon lira bedelli proje kapsamında Ağaçlıdere-4 ve Ağaçlıdere-5 tespit kuyuları açılarak petrol aranacak. Proje bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyet kapsamında üretim söz konusu olmayacak.

#4
Foto - Yeni Gabar deniyordu: Milyonlarca lira para yatırıldı, siyah altında sıcak gelişme

Proje ile alanda ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.

#5
Foto - Yeni Gabar deniyordu: Milyonlarca lira para yatırıldı, siyah altında sıcak gelişme

Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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