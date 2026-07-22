Yeni Gabar deniyordu: Milyonlarca lira para yatırıldı, siyah altında sıcak gelişme
Amerikalıların büyük petrol rezervi olduğu yönünde görüş bildirdiği kentte siyah altın için yerin altına iniliyor. Detaylar ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerikalıların büyük petrol rezervi olduğu yönünde görüş bildirdiği kentte siyah altın için yerin altına iniliyor. Detaylar ortaya çıktı.
TPAO, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde açacağı Ağaçlıdere-4 ve Ağaçlıdere-5 tespit kuyuları ile petrol arayacak.
Diyarbakır ili, Sur ilçesinde Ağaçlıdere Mahallesi sınırları içinde bulunan ARI/TPO/K/L44-C4-1 ruhsat numaralı alanda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından “Petrol Arama Sondajı Projesi” planlanıyor.
64 milyon lira bedelli proje kapsamında Ağaçlıdere-4 ve Ağaçlıdere-5 tespit kuyuları açılarak petrol aranacak. Proje bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyet kapsamında üretim söz konusu olmayacak.
Proje ile alanda ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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