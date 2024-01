Wormland'in Almanya'daki on şehirde on iki şubesi bulunuyor: Berlin, Bochum, Bremen, Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Münih, Nürnberg, Oberhausen. Şubelerdeki 400 çalışanın maaşları, dava sırasında Federal İş Kurumu'ndan alınacak iflas parasıyla ödenecek. KAYNAK: ARTI49