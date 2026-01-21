Üniversite öğrencilerinin ulaşım kartları belediyeden!
Bursa’nın önemli ilçelerinden olan Kestel’in Belediye Başkanı Ferhat Erol, 2025 yılı boyunca özellikle eğitim, gençlik, kentsel dönüşüm ve sosyal yardımlar alanında önemli adımlar atıldığını vurguladı. Başkan Erol, 2025 yılında 4 bin 135 öğrenciye 2 milyon 4 bin 600 lira destek verdiklerini, göreve geldikleri günden bugüne ise 7 bin öğrenciye 3 milyona yakın ulaşım desteği sağladıklarını söyledi. Belediye, lise ve üniversite öğrencilerinin toplu ulaşım kartlarının maliyetlerini karşılayıp onların aile bütçelerine destek oluyor.