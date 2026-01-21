Üniversite öğrencilerinin ulaşım kartları belediyeden!

Sosyal belediyecilik uygulamalarına da dikkat çeken Erol, "Yaklaşık 700 aileye her ay 35 bin ekmeği ücretsiz dağıtıyoruz. Kendi ürettiğimiz ekmekleri en kaliteli ve en ucuz fiyatlarla sunmaya devam ediyoruz. Aşevimizde her gün 300'e yakın sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Aile destek kartlarımızla 260 aileye 2026 yılında da destek sağlıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Kestel'de ikamet edip de Bursa'nın diğer ilçelerinde eğitim gören lise ve üniversite öğrencilerimize ulaşım desteği sağladık. 2024 Nisan ayından bugüne kadar 7 bin 324 öğrenciye 2 milyon 915 bin 400 lira, 2025 yılında ise 4 bin 135 öğrenciye 2 milyon 4 bin 600 lira destek sağladık" dedi.