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Yaşam
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Üniversite öğrencileri afet bölgesine gidiyor

2023-03-06 17:52:26
Üniversite öğrencileri afet bölgesine gidiyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun'da eğitim gören inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin deprem bölgesine gideceğini açıkladı.

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Foto - Üniversite öğrencileri afet bölgesine gidiyor

Canik Belediyesi, şehirde öğrenim gören inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerini incelemelerde bulunmaları için deprem bölgesinde götürecek. Depremde hasar alan ve yıkıma uğrayan yapıları yakından inceleme fırsatı bulacak olan öğrencilerin tecrübe kazanması sağlanacak. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Öğrencilerimiz bölgenin topoğrafik yapısını, yapıların hasar ve yıkım nedenlerini yerinde inceleyecek” dedi.

#2
Foto - Üniversite öğrencileri afet bölgesine gidiyor

Öğrencilerin, deprem bölgesinde yapacakları saha incelemeleri ile tecrübe kazanmalarını hedeflediklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Şehrimizde öğrenimlerine devam eden inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerimizi deprem bölgesine götüreceğiz. Öğrencilerimiz bölgenin topoğrafik yapısını, yapıların hasar ve yıkım nedenlerini yerinde inceleyecek. Deprem bölgesinde saha incelemelerinde bulunacak olan öğrencilerimizin tecrübe edinmelerini hedefliyoruz. Ülkemizde yaşanan afetin yaralarını sararken aynı zamanda dersler de çıkarmalıyız. Yüce Mevla ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin” diye konuştu. Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgesinde gerçekleştirilecek saha inceleme programına Samsun’da öğrenim gören inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin katılabileceği belirtildi. Başvuruların ise 10 Mart tarihine kadar Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yoluyla veya belediyenin çağrı merkezi aranarak yapılabileceği kaydedildi.

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