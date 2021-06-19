Üniversite binasının kolunu inceleyen rektör isyan etti! 'Allah'ım müteahhidi sana havale ediyorum'

KOLONLARDAN BİRİNDE CİDDİ BOYUTTA KAYDIRMA TESPİT EDİLDİ Rektör Göktaş’ın talimatıyla fakülte binasında güçlendirme ve inceleme çalışmalarına başlandı. Ancak fakültesi binasının inşaatında ciddi hatalar yapıldığı görüldü. Bir kolondaki kaydırma ise net olarak ortaya çıktı. Güçlendirmek için çevresi temizlenen kolonda kaydırma olduğu ve kolonun üst kısmıyla zemin kısmı arasında fark olduğu tespit edildi.