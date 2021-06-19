  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Üniversite binasının kolunu inceleyen rektör isyan etti! 'Allah'ım müteahhidi sana havale ediyorum'

2021-06-19 08:47:23
Üniversite binasının kolunu inceleyen rektör isyan etti! 'Allah'ım müteahhidi sana havale ediyorum'

24 Ocak 2020 Elazığ depreminde Fırat Üniversitesi’nde yer alan ve 1984 yılında yapılan Fen Fakültesi D Blok orta hasar görmüş ve güçlendirilmesi gerektiği belirtilmişti. Depremin ardından Fırat Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da söz konusu fakülte binasında tüm incelemelerin yapılması gerektiği talimatını vererek olası bir sorunun önüne geçmek amacıyla kolonların titizlikle incelenmesini istedi.

#1
Foto - KOLONLARDAN BİRİNDE CİDDİ BOYUTTA KAYDIRMA TESPİT EDİLDİ Rektör Göktaş’ın talimatıyla fakülte binasında güçlendirme ve inceleme çalışmalarına başlandı. Ancak fakültesi binasının inşaatında ciddi hatalar yapıldığı görüldü. Bir kolondaki kaydırma ise net olarak ortaya çıktı. Güçlendirmek için çevresi temizlenen kolonda kaydırma olduğu ve kolonun üst kısmıyla zemin kısmı arasında fark olduğu tespit edildi.

KOLONLARDAN BİRİNDE CİDDİ BOYUTTA KAYDIRMA TESPİT EDİLDİ Rektör Göktaş’ın talimatıyla fakülte binasında güçlendirme ve inceleme çalışmalarına başlandı. Ancak fakültesi binasının inşaatında ciddi hatalar yapıldığı görüldü. Bir kolondaki kaydırma ise net olarak ortaya çıktı. Güçlendirmek için çevresi temizlenen kolonda kaydırma olduğu ve kolonun üst kısmıyla zemin kısmı arasında fark olduğu tespit edildi.

#2
Foto -

"ALLAH'IM, MÜTEAHHİDİ SANA HAVALE EDİYORUM" Öğrencilerin eğitim aldığı fakülte binasında böyle bir hatanın yapılmasına tepki gösteren Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah’ım üniversitemizde bu binayı yapan müteahhidi sana havale ediyorum" dedi.

#3
Foto - MÜTEAHHİT FİRMA YOK, SAHİBİ DE ÖLDÜ Yapılan araştırmalarda 1984 yılında binayı yapan müteahhit firmanın yıllar önce kapandığı ve müteahhitlerinin ise vefat öğrenildi. Firmanın mevcut olmaması nedeniyle ise hukuki bir süreç başlatılamadığı aktarıldı. Öte yandan binada güçlendirme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

MÜTEAHHİT FİRMA YOK, SAHİBİ DE ÖLDÜ Yapılan araştırmalarda 1984 yılında binayı yapan müteahhit firmanın yıllar önce kapandığı ve müteahhitlerinin ise vefat öğrenildi. Firmanın mevcut olmaması nedeniyle ise hukuki bir süreç başlatılamadığı aktarıldı. Öte yandan binada güçlendirme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Mete Yarar'dan flaş Veyis Ateş açıklaması!
Gündem

Mete Yarar'dan flaş Veyis Ateş açıklaması!

Habertürk TV yorumcusu ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, kanaldan istifa eden Veyis Ateş'le ilişkisi ve 'milyon liralık' villada oturduğu iddia..
Hazmedemediler!
Gündem

Hazmedemediler! "Türkiye NATO'dan giderek uzaklaşıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin giderek güçlenmesi ve dünyada söz sahibi bir konuma ulaşması, ABD'nin Ortadoğu'daki kuk..
İmamoğlu'ndan aday olmayı düşünen KK'yı kızdıracak sözler
Siyaset

İmamoğlu'ndan aday olmayı düşünen KK'yı kızdıracak sözler

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalarda bulundu. İ..
Randevuyu apar topar iptal etti... Fatih Altaylı'nın kulağını kim çekti?
Gündem

Randevuyu apar topar iptal etti... Fatih Altaylı'nın kulağını kim çekti?

"Veyis Ateş" meselesi nedeniyle Fatih Altaylı ve Barış Yarkadaş arasında sosyal medyada bir atışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yar..
İpliği pazara çıkan Hadi Özışık'tan Can Ataklı ile ilgili 'rüşvet' bombası!
Gündem

İpliği pazara çıkan Hadi Özışık'tan Can Ataklı ile ilgili 'rüşvet' bombası!

Mafya elebaşısı Sedat Peker'in ifşa videosu ile pisliği ortaya saçılan İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, rüşvet pazarlığı yaptı..
Oğuzhan Asiltürk'e yönelik saldırıların ardından Milli Gazete'den tepki çeken hareket
Siyaset

Oğuzhan Asiltürk'e yönelik saldırıların ardından Milli Gazete'den tepki çeken hareket

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun iddiasının ardından solcu gazeteler Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ü lekelemek için kara propaganda yapma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay