2021-06-19 08:47:23 Üniversite binasının kolunu inceleyen rektör isyan etti! 'Allah'ım müteahhidi sana havale ediyorum'
24 Ocak 2020 Elazığ depreminde Fırat Üniversitesi’nde yer alan ve 1984 yılında yapılan Fen Fakültesi D Blok orta hasar görmüş ve güçlendirilmesi gerektiği belirtilmişti. Depremin ardından Fırat Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da söz konusu fakülte binasında tüm incelemelerin yapılması gerektiği talimatını vererek olası bir sorunun önüne geçmek amacıyla kolonların titizlikle incelenmesini istedi.