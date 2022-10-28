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Türkiye
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UMKE ekibi, eğitim kampında tatbikat yaptı

2022-10-28 22:52:33
UMKE ekibi, eğitim kampında tatbikat yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde UMKE personellerine yönelik 2 gece 3 gün süren İl Tatbikat ve Eğitim Kampı tamamlandı.

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Foto - UMKE ekibi, eğitim kampında tatbikat yaptı

Ahmetusta mevkisinde gerçekleştirilen kampta Karabük UMKE gönüllülerine temel yaşam desteği, triyaj, doğru hasta taşıma teknikleri, ezilme sendromunda hastaya yaklaşım, multiple travma konularında teorik eğitimler verildi.

#2
Foto - UMKE ekibi, eğitim kampında tatbikat yaptı

Kamp sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Turhan Sarıcı ile Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Züleyha Alaçamlı Aslan tarafından UMKE personellerine Katılımcı Belgesi takdim edildi.

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Foto - UMKE ekibi, eğitim kampında tatbikat yaptı

2 gece 3 gün süren kampa 30 kişi katılım sağladı.

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Foto - UMKE ekibi, eğitim kampında tatbikat yaptı

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