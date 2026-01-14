  • İSTANBUL
Ümit Karan havalimanında apar topar gözaltına alındı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ümit Karan havalimanında apar topar gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda eski futbolcu Ümit Karan'ı gözaltına aldı.

Foto - Ümit Karan havalimanında apar topar gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerine yönelik bir operasyon için harekete geçti. Operasyonun en çarpıcı hedefi ise Türk futbolunun tanıdık siması Ümit Karan oldu.

Foto - Ümit Karan havalimanında apar topar gözaltına alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen operasyonda, eski futbolcu Ümit Karan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karan'ın havalimanındaki işlemleri sırasında şaşkın olduğu gözlenirken, sağlık kontrolü ve ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Foto - Ümit Karan havalimanında apar topar gözaltına alındı

Gözaltı kararının, İstanbul genelinde ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında alındığı bildirildi. Operasyonun içeriği ve Ümit Karan'a yöneltilen suçlamalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

