Uluslararası medyadan Diyarbakır surları manipülasyonu, gerçek ortaya çıktı

Vali Karaloğlu, 2 Şubat'ta üçüncü etabın yıkımıyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu yapılarda oturan, şehrine, mirasına sahip çıkan vatandaşlarla tokalaşıp helalleştiklerini dile getirerek şunları kaydetti: "Bu bölgede şu ana kadar hiçbir vatandaşla sorun yaşamadık. Her hayırlı işin engeli de olur. Bu işleri yaparken şehirde bugüne kadar taş taş üstüne koymamış, sadece kötülükten ve kötü işlerden anlayan, fitne, dedikodu ve iftira yapan, bozgunculuk çıkaran bir grup var maalesef. Onlar da iftira atmaya ve dedikodu yapmaya, yaptığımız her iş ve söylediğimiz her söze kötülük üretmeye devam etti. Ancak bizim moralimizi ve motivasyonumuzu bozmaya gücünüz yetmez. Size buradan 'Yeter artık.' diyoruz. Bu şehir sizin yüzünüzden çok zaman kaybetti. Artık bu şehrin kaybedecek zamanı yok. Kaybettiği zamanı geri alabilmesi için de koşması gerekir. Vatandaşlarla kurduğumuz gönül birliğiyle koşmaya devam ediyoruz." Uluslararası medya, kamulaştırma alanı dışında kalan vatandaşlarla röportaj yapıyor DW Türkçe, Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan surlara bitişik ve koruma bandında kalan, çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki yapıların bulunduğu ve daha önce kentin önemli mesire alanlarından olan Benusen Vadisi'ni "tarihi mahalle" olarak nitelendirerek, "Diyarbakır'ın tarihi mahallesi Benusen, tarihe karışıyor", BBC Türkçe ise "Diyarbakır'ın ilk gecekondu mahallesi Benusen, tarihi surların restorasyonuyla yıkılıyor" başlıklarıyla haber yaptı. Haber içeriğinde yapılan kamulaştırmayla vatandaşın mağdur edildiğini ve memnun olmadığı manipülasyonu yapıldı. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, DW Türkçenin röportaj yaptığı kişiler arasında kamulaştırma yapılan veya yapılması planlanan alanlardaki hak sahipleri yer almıyor. BBC Türkçenin ise yalnızca hak sahibi bir kişi ile röportaj yaptığının tespit edildiği bildirildi.