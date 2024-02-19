Uludağ'ın bu bölgesine ayak basılmıyor!

Bursa’nın 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ, manzarası ve havasıyla bir birinden değerli yayla ve gölleri bünyesinde barındırıyor. Kış aylarında yurt içinden, yurt dışından ve günübirlik tatilcilerin kayak yapmak için akın ettiği Uludağ’da, ayak basılmayan yayları ise görenleri büyülüyor.