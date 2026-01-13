  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin İran kararı ortaya çıktı! Acil koduyla harekete geçildi Amerikan yetkililer: Bazı liderler İran'da rejim değişikliği istiyor! Gündemi sarstı: Büyük bir karar Kar 2 metreyi aştı! Yüksekova’da kış hayatı felç etti Dünya genelinde kayıp! Gıda israfının faturası ağırlaşıyor: Beklenmedik şok gelişme herkesi şok edecek! Neler oluyor Kar nedeniyle kapanmıştı! 172 yerleşim yerine ulaşım başladı Bahçeli 'gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız' demişti! Emeklilere 5500 lira müjdesini verdi Rus istihbaratı, Fener Rum Patrikhanesini 'Kilise'ye karşı komplo kurmakla suçladı! Patrikhane'den 'yalan' yanıtı geldi
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Uludağ’da beyaz esaret! UEDAŞ ekipleri kara gömülerek nöbet tutuyor
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uludağ’da beyaz esaret! UEDAŞ ekipleri kara gömülerek nöbet tutuyor

Bursa’da kar yağışının etkisini artırmasıyla Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. UEDAŞ ekipleri zorlu şartlara rağmen bölgede kesintisiz enerji için 24 saat görev yapıyor.

#1
Foto - Uludağ’da beyaz esaret! UEDAŞ ekipleri kara gömülerek nöbet tutuyor

Uludağ’da kış şartları sertleşti, sahadaki çalışma temposu daha da arttı. Bursa’da etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ’da UEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliğini sağlamak için aralıksız nöbet tutuyor.

#2
Foto - Uludağ’da beyaz esaret! UEDAŞ ekipleri kara gömülerek nöbet tutuyor

UEDAŞ, zorlu kış şartlarına yönelik tüm önlemlerini aldı. Saha ekipleri, teknolojik sistemleri ve donanımlarıyla kış aylarının zorlu şartlarında Güney Marmara'da kesintisiz enerji dağıtımı için çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Uludağ’da beyaz esaret! UEDAŞ ekipleri kara gömülerek nöbet tutuyor

Uludağ bölgesinde 42 trafo, 64,4 kilometre uzunluğundaki hat ve 97 aydınlatma direği ile enerji sürekliliğini sağlayan UEDAŞ, oteller bölgesindeki havai hatların büyük bölümünü yer altına alarak şebekesini güçlendirdi. Gerçekleştirilen bakımlar da ise bellerine kadar kara gömülen ekiplerin, zorlu çalışma şartları böyle görüntülendi.

#4
Foto - Uludağ’da beyaz esaret! UEDAŞ ekipleri kara gömülerek nöbet tutuyor

Bölgedeki enerji çalışmalarının detaylarını aktaran UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Mehmet Koç, "Uludağ'da kar kalınlığının 1 metreye ulaşması ve sezonun açılmasıyla ekiplerimizin nöbeti de başladı. Sıcaklığın düşmesi ve nemin belli bir seviyeye gelmesiyle hatlarda buz yükü oluşabiliyor. Zorlu şartlarda çalışan ekiplerimiz, tüm iş ekipmanlarıyla sahada görev yapıyor. Uludağ'da yatırım kapsamında geçtiğimiz yıl alternatif hattımızı tamamladık ve kesintisiz enerjiyi desteklemiş olduk. Elektrik şebekemizi, 24 saat sahada çalışan ekiplerimizin yanı sıra dron ve SCADA gibi dijital teknolojilerle de uzaktan kontrol, kumanda ve izleme faaliyetleriyle yönetiyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..
Gündem

Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve.." başlıklı yazısı...
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların perde arkası bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Kavlak, katıldığı programda Türkiy..
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!
Gündem

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim g..
Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı
Gündem

Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı

Suriye ordusunun PKK/SDG işgalinden kurtardığı Halep'in doğu kırsalında, Suriye ordusu ile SDG arasında şiddetli çatışmalar ve karşılıklı b..
Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’
Gündem

Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması sebebiyle uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, yar..
AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan, Umre'den Cumhurbaşkanı'na selam ve dua göndermiş!
Siyaset

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan, Umre'den Cumhurbaşkanı'na selam ve dua göndermiş!

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ederken AK P..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23