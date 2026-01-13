Uludağ’da beyaz esaret! UEDAŞ ekipleri kara gömülerek nöbet tutuyor

Bölgedeki enerji çalışmalarının detaylarını aktaran UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Mehmet Koç, "Uludağ'da kar kalınlığının 1 metreye ulaşması ve sezonun açılmasıyla ekiplerimizin nöbeti de başladı. Sıcaklığın düşmesi ve nemin belli bir seviyeye gelmesiyle hatlarda buz yükü oluşabiliyor. Zorlu şartlarda çalışan ekiplerimiz, tüm iş ekipmanlarıyla sahada görev yapıyor. Uludağ'da yatırım kapsamında geçtiğimiz yıl alternatif hattımızı tamamladık ve kesintisiz enerjiyi desteklemiş olduk. Elektrik şebekemizi, 24 saat sahada çalışan ekiplerimizin yanı sıra dron ve SCADA gibi dijital teknolojilerle de uzaktan kontrol, kumanda ve izleme faaliyetleriyle yönetiyoruz" diye konuştu.