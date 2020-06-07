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Hayat-Aktüel
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Ülkü Zeynep Babacan kimdir nerelidir? Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan hayatı biyografisi

2020-06-07 20:28:04
Ülkü Zeynep Babacan kimdir nerelidir? Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan hayatı biyografisi

AK Parti’den ayrılarak DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan’ın eşi Ülkü Zeynep Babacan’ın kim olduğu merak ediliyor. Zeynep Babacan, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiyken ileride eşi olacak Ali Babacan’ın üç kız kardeşi Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı. Bu sayede de hayatlarını birleştirdiler. Peki Ülkü Zeynep Babacan kaç yaşında? Ülkü Zeynep Babacan nereli? Ülkü Zeynep Babacan eğitimi nedir? İşte Ülkü Zeynep Babacan hayatı biyografisi.

#1
Foto - Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiyken ileride eşi olacak Ali Babacan’ın üç kız kardeşi Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı.

Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiyken ileride eşi olacak Ali Babacan’ın üç kız kardeşi Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı.

#2
Foto - Ali Babacan öğrenimini tamamlayıp ABD’den dönünce kardeşleri onları tanıştırdı. Zeynep Babacan eşi Ali Babacan ile evlenene kadar başı açıktı. Evlendikten sonra örtündü.

Ali Babacan öğrenimini tamamlayıp ABD’den dönünce kardeşleri onları tanıştırdı. Zeynep Babacan eşi Ali Babacan ile evlenene kadar başı açıktı. Evlendikten sonra örtündü.

#3
Foto - 1975 Ankara doğumlu olan Zeynep Babacan, liseyi TED Ankara Koleji’nde, üniversiteyi ise ilk tercihi olan Hacettepe Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde okumuş. Okulu biter bitmez ilk çocuğu Kerem doğmuş.

1975 Ankara doğumlu olan Zeynep Babacan, liseyi TED Ankara Koleji’nde, üniversiteyi ise ilk tercihi olan Hacettepe Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde okumuş. Okulu biter bitmez ilk çocuğu Kerem doğmuş.

#4
Foto - Ülkü Zeynep Babacan, mesleki çalışmalarını da şimdiye kadar evinde sürdürmüş.

Ülkü Zeynep Babacan, mesleki çalışmalarını da şimdiye kadar evinde sürdürmüş.

#5
Foto - Daha sonra kızı dilara doğmuş. Pakistanlı yazar Muhammed Hamidullah’ın bir kitabını “Hz. Muhammed’in Hayatı” ismiyle İngilizce’den Türkçe’ye çeviren Babacan, yeniden araştırma yapıyormuş; üzerinde çalışmayı düşündüğü birkaç kitap daha varmış.

Daha sonra kızı dilara doğmuş. Pakistanlı yazar Muhammed Hamidullah’ın bir kitabını “Hz. Muhammed’in Hayatı” ismiyle İngilizce’den Türkçe’ye çeviren Babacan, yeniden araştırma yapıyormuş; üzerinde çalışmayı düşündüğü birkaç kitap daha varmış.

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