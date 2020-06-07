2020-06-07 20:28:04 Ülkü Zeynep Babacan kimdir nerelidir? Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan hayatı biyografisi
AK Parti’den ayrılarak DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan’ın eşi Ülkü Zeynep Babacan’ın kim olduğu merak ediliyor. Zeynep Babacan, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiyken ileride eşi olacak Ali Babacan’ın üç kız kardeşi Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı. Bu sayede de hayatlarını birleştirdiler. Peki Ülkü Zeynep Babacan kaç yaşında? Ülkü Zeynep Babacan nereli? Ülkü Zeynep Babacan eğitimi nedir? İşte Ülkü Zeynep Babacan hayatı biyografisi.