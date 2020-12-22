Ülkeyi kurdular! Bağımsızlıkları sadece 26 gün sürdü

Korsika Krallığı: Listelist'in haberine göre, Günümüzde Fransa’ya bağlı bir ada olan Korsika, Akdeniz’de yer alıyor. İtalya’nın batısında yer alan bu güzel ada, birçok iktidar mücadelesine sahne oldu desek yeridir. 1284 yılında Cenova Cumhuriyeti tarafından ele geçirilen ada, iktidar zaman zaman değişse de, 1768 yılına dek Cenova tarafından yönetildi. 1729 yılında Cenova’nın koyduğu ağır vergilerden dolayı ada halkı ayaklandı. Bunun üzerine Freiherr von Neuhoff, Osmanlı’ya bağlı Tunus Beyi’nin de desteğiyle kendini Korsika Kralı ilan etti. Ancak bu krallık yalnızca 8 ay ayakta kalabildi. İlerleyen yıllarda Cenova’nın zalim yönetim şeklinden dolayı tekrar ayaklanan halk, 1755 yılında Korsika Cumhuriyeti’ni ilan etti. Tabii bu cumhuriyet de pek uzun ömürlü olmadı.