  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'da operasyonla tespit edildi! Derinliği 30 metre

Ülkeyi kurdular! Bağımsızlıkları sadece 26 gün sürdü

Bomba itiraf geldi... Aşırı milliyetçi ülkeden İsrail taktiği! Savaş çıkartacak skandal hamle

Avrupa ülkesinden kaçış başladı! Akın akın gidiyorlar

Etkili olmaya başladı... İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası

Türkiye'ye biyolojik saldırı mı? İstilacı türün Endonezya'dan Eskişehir'e getirildiği tespit edildi

Toplu gömüldükleri mezarlardan çıktılar... Danimarka onlardan kurtulamıyor

Operasyona giden polisler şaşkına döndü! 16 adet piton, 38 adet kertenkele, 53 adet örümcek...

El emeği göz nuru dokuma kilimler ilgi görmeye devam ediyor

Dünden bugüne insanlığın hayatını değiştiren buluşlar
Dünya
6
Ülkeyi kurdular! Bağımsızlıkları sadece 26 gün sürdü

2020-12-22 10:18:53
Ülkeyi kurdular! Bağımsızlıkları sadece 26 gün sürdü

Bazı ülkelerin uzun ömürlü olmadıklarını biliyoruz. Bazılarının varlıkları 1 ay bile sürmedi. İşte o talihsiz ülkeler...

#1
Foto - Korsika Krallığı: Listelist'in haberine göre, Günümüzde Fransa’ya bağlı bir ada olan Korsika, Akdeniz’de yer alıyor. İtalya’nın batısında yer alan bu güzel ada, birçok iktidar mücadelesine sahne oldu desek yeridir. 1284 yılında Cenova Cumhuriyeti tarafından ele geçirilen ada, iktidar zaman zaman değişse de, 1768 yılına dek Cenova tarafından yönetildi. 1729 yılında Cenova’nın koyduğu ağır vergilerden dolayı ada halkı ayaklandı. Bunun üzerine Freiherr von Neuhoff, Osmanlı’ya bağlı Tunus Beyi’nin de desteğiyle kendini Korsika Kralı ilan etti. Ancak bu krallık yalnızca 8 ay ayakta kalabildi. İlerleyen yıllarda Cenova’nın zalim yönetim şeklinden dolayı tekrar ayaklanan halk, 1755 yılında Korsika Cumhuriyeti’ni ilan etti. Tabii bu cumhuriyet de pek uzun ömürlü olmadı.

Korsika Krallığı: Listelist'in haberine göre, Günümüzde Fransa’ya bağlı bir ada olan Korsika, Akdeniz’de yer alıyor. İtalya’nın batısında yer alan bu güzel ada, birçok iktidar mücadelesine sahne oldu desek yeridir. 1284 yılında Cenova Cumhuriyeti tarafından ele geçirilen ada, iktidar zaman zaman değişse de, 1768 yılına dek Cenova tarafından yönetildi. 1729 yılında Cenova’nın koyduğu ağır vergilerden dolayı ada halkı ayaklandı. Bunun üzerine Freiherr von Neuhoff, Osmanlı’ya bağlı Tunus Beyi’nin de desteğiyle kendini Korsika Kralı ilan etti. Ancak bu krallık yalnızca 8 ay ayakta kalabildi. İlerleyen yıllarda Cenova’nın zalim yönetim şeklinden dolayı tekrar ayaklanan halk, 1755 yılında Korsika Cumhuriyeti’ni ilan etti. Tabii bu cumhuriyet de pek uzun ömürlü olmadı.

#2
Foto - Ezo:Ezo Cumhuriyeti ise, günümüz Asya kıtasında bulunan ve Japonya’ya ait olan Hokkaidō adası üzerinde kurulmuştu. Aralık 1868’de kurulan devlet, Haziran 1869’da bağımsızlığını kaybetti. 2500 kişilik denizci grubu ve birkaç Fransız askeri tarafından, Enomoto Takeaki önderliğinde kurulan devletin bağımsızlığı uluslararası alanda da kabul görmedi. Ezo Cumhuriyeti’nin Asya kıtası üzerinde kurulan ilk cumhuriyet olduğunu da söyleyelim!

Ezo:Ezo Cumhuriyeti ise, günümüz Asya kıtasında bulunan ve Japonya’ya ait olan Hokkaidō adası üzerinde kurulmuştu. Aralık 1868’de kurulan devlet, Haziran 1869’da bağımsızlığını kaybetti. 2500 kişilik denizci grubu ve birkaç Fransız askeri tarafından, Enomoto Takeaki önderliğinde kurulan devletin bağımsızlığı uluslararası alanda da kabul görmedi. Ezo Cumhuriyeti’nin Asya kıtası üzerinde kurulan ilk cumhuriyet olduğunu da söyleyelim!

#3
Foto - Acre: Varlığını bir yıl dahi sürdüremeyen ülkeler arasında Acre de bulunuyor. Acre, günümüzde Brezilya’nın batısında yer alan bir eyalet. Kendisi batıda ve güneyde Peru ile, doğuda ise Bolivya ile komşu. Yağmur ormanları bölgesinde bulunan eyalet; önemli bir kauçuk, kahve, pirinç ve şekerkamışı üreticisi. Acre, tarih boyunca üç kere bağımsızlığını ilan etse de bu girişimlerden hiçbiri başarıyla sonuçlanmadı. Son bağımsızlık girişimi de kısa süre içerisinde Brezilya tarafından kontrol altına alındı.

Acre: Varlığını bir yıl dahi sürdüremeyen ülkeler arasında Acre de bulunuyor. Acre, günümüzde Brezilya’nın batısında yer alan bir eyalet. Kendisi batıda ve güneyde Peru ile, doğuda ise Bolivya ile komşu. Yağmur ormanları bölgesinde bulunan eyalet; önemli bir kauçuk, kahve, pirinç ve şekerkamışı üreticisi. Acre, tarih boyunca üç kere bağımsızlığını ilan etse de bu girişimlerden hiçbiri başarıyla sonuçlanmadı. Son bağımsızlık girişimi de kısa süre içerisinde Brezilya tarafından kontrol altına alındı.

#4
Foto - Batı Florida: Kısa ömürlü bir diğer ülke ise Batı Florida Cumhuriyeti. Batı Florida, tahmin edebileceğiniz üzere Florida’nın batısında kurulmuştu. Bu sırada takvimler 1810 yılını gösteriyordu. Cumhuriyetin ömrü ise yalnızca 2.5 ay sürdü. Ardından bölge kontrol altına alındı ve doğu Louisiana’nın kontrolüne bırakıldı. Batı Florida Cumhuriyeti pek uzun ömürlü olamasa da bayrağı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. İlerleyen dönemlerde yaşanacak ayaklanmalarda hem Texas hem de Kaliforniya eyaletleri Batı Florida Cumhuriyeti’nin bayrağından esinlenerek kendi bayraklarını tasarladı.

Batı Florida: Kısa ömürlü bir diğer ülke ise Batı Florida Cumhuriyeti. Batı Florida, tahmin edebileceğiniz üzere Florida’nın batısında kurulmuştu. Bu sırada takvimler 1810 yılını gösteriyordu. Cumhuriyetin ömrü ise yalnızca 2.5 ay sürdü. Ardından bölge kontrol altına alındı ve doğu Louisiana’nın kontrolüne bırakıldı. Batı Florida Cumhuriyeti pek uzun ömürlü olamasa da bayrağı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. İlerleyen dönemlerde yaşanacak ayaklanmalarda hem Texas hem de Kaliforniya eyaletleri Batı Florida Cumhuriyeti’nin bayrağından esinlenerek kendi bayraklarını tasarladı.

#5
Foto - Kaliforniya Cumhuriyeti: Varlığını bir yıl dahi sürdüremeyen ülkeler listemize Kaliforniya Cumhuriyeti ile başlıyoruz. Kaliforniya Cumhuriyeti, aslında Meksika’ya karşı ayaklanan yerleşimciler tarafından kurulmuştu. Başlattıkları isyan, Meksika-Amerika savaşı devam etmesine rağmen 26 gün sürmüştü. Bu süreçte yerleşimciler Kaliforniya Cumhuriyeti adını verdikleri bir devlet kurdu. Ancak bu devlet, diğer devletler tarafından tanınmadı ve Amerikan Ordusu bölgeyi ele geçirdi. Anlayacağınız Kaliforniya Cumhuriyeti’nin varlığı yalnızca 3 hafta sürdü. Ancak günümüzde Kaliforniya bayraklarının üzerinde Kaliforniya Cumhuriyeti yazmaya devam ettiğini görebilirsiniz.

Kaliforniya Cumhuriyeti: Varlığını bir yıl dahi sürdüremeyen ülkeler listemize Kaliforniya Cumhuriyeti ile başlıyoruz. Kaliforniya Cumhuriyeti, aslında Meksika’ya karşı ayaklanan yerleşimciler tarafından kurulmuştu. Başlattıkları isyan, Meksika-Amerika savaşı devam etmesine rağmen 26 gün sürmüştü. Bu süreçte yerleşimciler Kaliforniya Cumhuriyeti adını verdikleri bir devlet kurdu. Ancak bu devlet, diğer devletler tarafından tanınmadı ve Amerikan Ordusu bölgeyi ele geçirdi. Anlayacağınız Kaliforniya Cumhuriyeti’nin varlığı yalnızca 3 hafta sürdü. Ancak günümüzde Kaliforniya bayraklarının üzerinde Kaliforniya Cumhuriyeti yazmaya devam ettiğini görebilirsiniz.

İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler
Yerel

İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler

İstanbul Halkalı’da aldatıldığını düşünen adam, karısı ile gayrimeşru ilişki yaşadığını iddia ettiği adama ibretlik bir ceza verdi. İddiaya ..
Rusya ile Türkiye arasında pazarlık masada! Yeni teklif sonrası...
Dünya

Rusya ile Türkiye arasında pazarlık masada! Yeni teklif sonrası...

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki gerçekleştirilen keşfin büyük bir öneme sahip olduğunu..
Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!
Sağlık

Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!

Zorunlu aşılarla birlikte endişeli vatandaşların bu aşıyı yaptırmamasıyla büyük bir kaosa neden olacağı tahmin edilirken aşılarla ilgili şüp..
Türk-Kürt-Arap-Zaza-Çerkes... Kim hangi partiye oy veriyor?
Gündem

Türk-Kürt-Arap-Zaza-Çerkes... Kim hangi partiye oy veriyor?

Etnik kimliğe göre seçmenlerin hangi partiye oy vereceklerine dair yapılan anket çalışmasında HDP'nin Kürtlerin partisi olduğuna dair yapıla..
Canlı yayında
Gündem

Canlı yayında "Atatürk" tartışması! "Çıkaramaz demek bu milleti aşağılamaktır"

Kemalist Mehmet Faraç'ın "Bu millet bir M. Kemal daha çıkaramaz." şeklindeki sözlerine Osman Gökçek'ten tepki geldi.

Gelecek kimin için geliyor? Gelecek Partili Ömer Keleş'in YPG/PKK propagandası...
Siyaset

Gelecek kimin için geliyor? Gelecek Partili Ömer Keleş'in YPG/PKK propagandası...

Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi’nin Pendik Kurucu İlçe Başkanı Ömer Keleş’in Twitter hesabından 'YPG/PKK, Kürdistan' p..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay