Ülkenin kabusu oldu! Kurtulmak istiyorlar

Kuveyt Sanayi Heyeti Genel Müdürü Abdulkerim Taki, daha önceki açıklamasında 57 milyon lastiğin 48 milyonunun Erhıyye bölgesinde kesildiğini açıkladı. Hükümet, kalan lastikleri Es-Salimi kentinde hasarlı ve kullanılmış lastiklerin toplanması için belirlenen yeni alana transfer çalışmalarına devam ediyor. Kuveyt Belediye Meclis Üyesi Hasan Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Es-Salimi bölgesinde 3 lastik geri dönüşüm tesisinin kurulması için Sanayi Kamu Kurumuna ait olarak iki milyon metrekarelik bir alan tahsis edildi." dedi. Kemal, belirlenen alanda lastik, kağıt, plastik ve benzeri nesneler için yaklaşık 52 geri dönüşüm tesisinin yer almasını planladıklarını ifade etti. Belediye Meclisindeki Cehra Komitesi Başkanı Hamud el-Anzi de "Lastiklerin taşınması için çalışılıyor ancak lastiklerin sayısı karşısında var olan imkan ve sarf edilen çabalar yetersiz kalıyor." dedi. Anzi, lastiklerin taşınmasına katkıda bulunmak için gönüllü çalışmaların önünün açılması gerektiğini belirtti. Cehra Komitesi Başkanı, büyük nakliye ve ağır ekipman şirketlerine de sosyal sorumluluk çerçevesinde lastik taşımacılığına ivme kazandırmak için katkıda bulunma çağrısı yaptı.