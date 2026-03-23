Ülkenin denizaltı kuvvetlerinde skandal! Görev başında yakalandılar

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı verilerine göre 2018-2024 yılları arasında 175 denizaltı personeli; kokain, esrar, ekstazi ve steroid gibi yasaklı maddeler için yapılan testlerde pozitif sonuç verdi. Rastgele ve habersiz yapılan testlerde, anksiyete ve uykusuzluk tedavisinde kullanılan ancak izinsiz kullanımı yasak olan benzodiazepin gibi maddelere de rastlandı.