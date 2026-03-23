Ülkenin denizaltı kuvvetlerinde skandal! Görev başında yakalandılar
Büyük bir skandal patlak verdi. Ülkenin denizaltı kuvvetlerinde akserler görev başında uyuşturucu kullanırken yakalandı. İşte detaylar...
Defenceturk'te yer alan habere göre, İngiliz Kraliyet Donanması’nın en seçkin birimi olan nükleer denizaltı kuvvetlerinde görev yapan 170’ten fazla denizcinin, son 7 yıl içinde uyuşturucu kullanırken yakalandığı ortaya çıktı.
Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı verilerine göre 2018-2024 yılları arasında 175 denizaltı personeli; kokain, esrar, ekstazi ve steroid gibi yasaklı maddeler için yapılan testlerde pozitif sonuç verdi. Rastgele ve habersiz yapılan testlerde, anksiyete ve uykusuzluk tedavisinde kullanılan ancak izinsiz kullanımı yasak olan benzodiazepin gibi maddelere de rastlandı.
The Telegraph’ın haberine göre dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, vakaların 52’sinde personelin fiilen denizaltıda görev yaparken yakalanmış olması. Sadece 2024 yılı içinde gemide görevliyken uyuşturucu kullanan 12 vaka tespit edildi. Bakanlık, “sıfır tolerans” politikası gereği yakalanan personelin neredeyse tamamının ordudan ihraç edildiğini açıkladı. Eski askeri istihbarat albayı Philip Ingram, durumun yarattığı güvenlik riskine dikkat çekti:
“Silahlı Kuvvetlerimizde ve özellikle denizaltı hizmeti gibi hassas alanlarda uyuşturucuya yer yoktur. Uyuşturucu kullanan personelin, gizli ve hassas bilgilere erişim karşılığında şantaja maruz kalma riski çok yüksektir.”
Denizaltı hizmeti son yıllarda artan bir baskı altında. Vanguard sınıfı nükleer denizaltılarda görev yapan denizciler, denizde rekor kıran süreler geçirmek zorunda kalıyor. Geçen yıl bir denizaltı, İskoçya’daki HMNB Clyde üssüne tam 204 gün su altında kaldıktan sonra dönerek bir rekor kırmıştı. Eski komutanlar, personelin karşı karşıya kaldığı ağır talepler ve operasyonel yorgunluk nedeniyle uyuşturucuya yönelmiş olabileceği endişesini taşıyor.
Emekli Denizaltı Komutanı Ryan Ramsey, eğitimli personelin kaybının diğer mürettebat üzerindeki yükü daha da artırdığını belirterek: “Bu sayı şaşırtıcı değil ama hayal kırıklığı yaratıyor. Uzun süre denize çıkamamanın verdiği sıkıntı veya toplumsal değişimlerin bir semptomu olabilir.” ifadelerini kullandı.
