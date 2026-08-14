'Ülkemiz ızdırap çekiyor' diyen Arap yetkiliden Türkiye itirafı: Bize ilk el uzatan onlar oldu

Turiq, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğine ilişkin, "Kızıldeniz'de olanlar korsanlık faaliyetleridir. Tabii bunun arkasında da açık açık söylüyorum, İran vardır. İran destekli faaliyetlerdir bunlar. Bunların yaptığı saldırılar, Kızıldeniz'de yarattıkları kargaşa açıkçası ne Yemen'e ne de Yemen vatandaşlarına herhangi bir fayda getirmiyor. Aksine her şeyi mahvediyor ve yerle bir ediyor." ifadelerini kullandı. Turiq, Husilerin 6 Ağustos'ta Yemen'in kuzeybatısında yer alan Marib ve doğudaki Hadramevt vilayetlerinde hükümet güçlerine ait askeri bölgelere balistik füze ve İHA'larla saldırdığını belirterek, bu saldırıların can ve mal kayıplarına neden olduğuna işaret etti.