'Ülkemiz ızdırap çekiyor' diyen Arap yetkiliden Türkiye itirafı: Bize ilk el uzatan onlar oldu

Turiq, "Biz, bu forumla gerek Türkiye Cumhuriyeti Devletine gerek insanlara, gençlere Yemen'in tarihi derinliğini anlatmak ve Türkiye ile, Türk halkıyla derin ve çok eskiye dayanan ilişkilerini vurgulamak, herkese Yemen'in tarihi, konumu hakkında daha çok bilgi vermeyi amaçladık." diye konuştu. Katılımcıların foruma büyük ilgi gösterdiklerini vurgulayan Turiq, ileride daha büyük etkinlikler gerçekleştirmeyi umduklarını belirtti. Turiq, Yemen'in büyük bir iç savaş döneminde olduğuna işaret ederek, "Husi milislerinin ayrımcı saldırıları, ülkeyi bölmeleri, Yemen halkının bu olaylardan kaynaklanan büyük ızdırabı, gerekse sağlık gerekse eğitim alanında olsun, gerekse diğer bütün alanlarda çok büyük acılara sebep vermektedir." ifadesini kullandı.