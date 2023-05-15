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Aktüel
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Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

2023-05-15 16:26:25
Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

Yeni bir ülkeyi ziyaret ederken, insanların yerel gelenekleri ve yaşam tarzlarının değiştiği görülür. Kendi kültürümüzde normal kabul edilen şeyler başka kültürlerde anormal görülebilir. İşte, ülkelerle ilgili ilginç gelenekler... Endonezya'da bahşiş vermek pek adetten değildir. Bir restoranda veya diğer hizmet sektörlerinde bahşiş verilmesi müşteri tarafından beklenmez. Takdir etmek için faturayı yuvarlamak veya küçük değişikliklerle bırakmak kibarlık olarak kabul edilir.

#1
Foto - Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

Güney Kore'de bir kişinin adının kırmızı mürekkeple yazılması geleneksel olarak vefat ettiği anlamına gelir. Bu nedenle turistler, tebrik kartı imzalamak için kalem seçerken çok dikkatli olmalı.

#2
Foto - Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

Kolombiya'da sıcak çikolata peynir ile servis edilir. Çikolataya karşı ayrı bir tutumları vardır ve peynirle içmek çok yaygındır. Turistlere göre ise bu deneyim inanılmaz derecede lezzetli.

#3
Foto - Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

Fransa'nın süpermarketlerinde ultra pastörize edilmişten, sterilize edilmişe kadar farklı süt türlerine rastlayabilirsiniz. Fransa'da mağazalarda genellikle ultra pastörize sütler tercih edildiği için dolaplarda bulmak biraz zor olabilir. Hatta birçok kişi sütün tadının normal pastörize sütten farklı olduğundan şikayet eder.

#4
Foto - Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

Hollanda dünyanın en dik merdivenlerine sahip. Hollanda evlerine özgü olan bu özellik sel nedeniyle çok uzun ve sıska yapılmış kanal evlerinin vazgeçilmez bir parçası.

#5
Foto - Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

Japonya'ya özgü olan "Ofura banyosu" geleneksel olarak ahşaptan yapılır. Çoğu Japon dairesinde bu Ofura banyolara rastlamak mümkündür. Bu banyoda kişiler, suya omuzlarına kadar girer ve üzerlerini tahta kapakla kapatarak vücutlarının sıcak kalmasını sağlarlar. Geleneklere göre tüm aile üyeleri su değişmeden sırayla bu Ofuro banyosuna girer.

#6
Foto - Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

İtalya'da yaşlılar ve engelliler için özel standartlı tuvaletler vardır. Yaşlı ve engelli bireyler için tuvaletin amacı en yüksek konforu sağlamak. Bu nedenle destekli banyo tasarımı çok önemli bir husustur.

#7
Foto - Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

Singapur'da yerel halk çamaşırlarını bambu direklerinde kurutur. İnsanlar normal ipler yerine bambu direkleri kullanmayı tercih ediyor.

#8
Foto - Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

Türkiye'ye özgü olan tavuk göğüsü tatlısı, yurtdışında oldukça sıradışı kabul ediliyor ancak oldukça da beğeniliyor.

#9
Foto - Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

Japonya'da birçok sokağın adı yoktur. Sokaklar için ad kullanmak yerine Japonya'da yaygın olarak blok ve bölüm numaraları kullanılır. Örnek olarak birisinden "6. blokta ya da 3. blokta yaşıyorum" dediğini duymak yaygındır.

#10
Foto - Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

Brezilya'da kadınlar epilasyon yerine tüy sarartıcı kullanmayı tercih ediyor. Dünyanın dört bir yanında kadınlar tüylerinden kurtulmaya çalışırken Brezilyalı kadınlar şeftali tüylerini bir güzellik işareti olarak görüyor.

#11
Foto - Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

Almanya gibi Avrupa ülkelerinin pencerelerinde nadiren perde görürsünüz. Perde pek yaygın olarak kullanılmaz. Yerel halk mahremiyet konusunda pek endişelenmez çünkü kişisel alanlarına saygı duyarlar.

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