Ülkeler hakkında 12 ilginç gelenek! Listede Türkiye de var

Yeni bir ülkeyi ziyaret ederken, insanların yerel gelenekleri ve yaşam tarzlarının değiştiği görülür. Kendi kültürümüzde normal kabul edilen şeyler başka kültürlerde anormal görülebilir. İşte, ülkelerle ilgili ilginç gelenekler... Endonezya'da bahşiş vermek pek adetten değildir. Bir restoranda veya diğer hizmet sektörlerinde bahşiş verilmesi müşteri tarafından beklenmez. Takdir etmek için faturayı yuvarlamak veya küçük değişikliklerle bırakmak kibarlık olarak kabul edilir.