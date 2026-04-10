  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ülke resmen karıştı: Biz iç çekişmelerle uğraşırken Türkiye S-400'e eşdeğer silah yaptı

ROKETSAN tarafından geliştirilen savunma füzeleri komşuda gündeme oturdu. Yapılan haberlerde, Türkiye'nin S-400'e eşdeğer bir silah geliştirdiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara'nın Lalahan bölgesinde gerçekleştirilen ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni, Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi, törende Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen yeni nesil füze sistemlerini detaylı bir analizle okuyucularına aktardı.

Türkiye'nin savunma sanayisi yatırımlarına hız verdiğini belirten gazete, "Ankara, Kıbrıs adası, Güneydoğu Akdeniz ve Ege'de Mavi Vatan ilkesine uygun çalışmalar yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu. Haberde, bu strateji doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçaksavar ve karadan karaya füze kapasitesinin güçlendirildiği vurgulandı.

ROKETSAN'ın 7 Nisan'da düzenlediği törende TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O ve SUNGUR sistemleri ile ÇAKIR, SOM, MAM-T ve MAM-L mühimmatlarının teslim edildiğini hatırlatan Pentapostagma, özellikle SİPER sistemine dikkat çekti.

Modern hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan SİPER'in kapasitesine işaret eden gazete, "Söz konusu sistem Rus S-400'lerine eşdeğerdir. İran savaşının yansımaları bu tür sistemlere olan ihtiyacı bir kez daha gösterdi ve ROKETSAN bu ihtiyaca anında karşılık verdi." ifadelerini kullandı.

Törende Türk Silahlı Kuvvetlerine iki adet TAYFUN BLOK 2, iki destek aracı ve bir Ateş Kontrol Merkezi aracının teslim edildiği bilgisini paylaşan gazete, bu adımların Türkiye'nin hava savunma projesi olan Çelik Kubbe'nin hızla gelişme noktasında olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesi karşısında Atina yönetiminin durumunu eleştiren Pentapostagma, Yunan ordusunun yeni duruma karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

Yunanistan'daki siyasi istikrarsızlığa vurgu yapan gazete konuya, "Biz iç çekişmelerle uğraşırken komşu silahlanıyor. Seçimler ne zaman yapılırsa yapılsın, kendi kendine yeten tek partili bir hükümetin ortaya çıkarak silahlanma yarışında hızla karar alması gerekiyor." sözleriyle işaret etti.

ROKETSAN üretimi yeni sistemlerin Türk ordusuna önemli avantajlar sağlayacağını anlatan gazete, Yunan ordusunun teyakkuza geçmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23