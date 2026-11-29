“3.1 MİLYON VATANDAŞIMIZ MARMARAY ÜZERİNDEN; GEBZE’YE KADAR BÜTÜN İSTASYONLARDAN İSTANBUL’UN NEREDEYSE HER YERİNE ULAŞABİLECEK” Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı’nın ulusal demiryolu ağının önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray’ın devamı olarak Halkalı’dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacağını anlatan Bakan Uraloğlu, “Açtığımız tüneller ile Halkalı’dan Ispartakule’ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden; Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek.” ifadelerini kullandı.