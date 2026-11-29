YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 3,4 MİLYONA ÇIKACAK Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın bütünlüğünün sağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin yolcu ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlayacağını ifade etti. Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule hattımızın tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. Mevcut demiryolu hat kapasitemizi artırarak hem yolcu hem de yük taşımacılığında daha hızlı ve verimli ulaşım sağlayacağız.” dedi. Projenin tamamlanmasıyla seyahat sürelerinin de önemli ölçüde kısalacağını belirten Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşüreceğiz.” ifadelerini kullandı.