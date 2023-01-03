2023-01-03 16:04:16 Ula Göleti'nde su seviyesinde düşüş
Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı yüzünden Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi.
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Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı yüzünden Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi.
Florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla biliniyor.
Şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölette suların çekilmesi ziyaretçilerin de dikkatini çekti.
Suların kıyıdan yaklaşık 40 metre çekilmesiyle gölet etrafında adacıklar oluştu.
Suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar dronla görüntülendi.
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