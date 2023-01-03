  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Ula Göleti'nde su seviyesinde düşüş

2023-01-03 16:04:16
Ula Göleti'nde su seviyesinde düşüş

Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı yüzünden Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi.

#1
Foto - Ula Göleti'nde su seviyesinde düşüş

Florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla biliniyor.

#2
Foto - Ula Göleti'nde su seviyesinde düşüş

Şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölette suların çekilmesi ziyaretçilerin de dikkatini çekti.

#3
Foto - Ula Göleti'nde su seviyesinde düşüş

Suların kıyıdan yaklaşık 40 metre çekilmesiyle gölet etrafında adacıklar oluştu.

#4
Foto - Ula Göleti'nde su seviyesinde düşüş

Suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar dronla görüntülendi.

Bu F-35 anlaşması çok konuşulur! 127 adet F-35 siparişi verdiler
Teknoloji

Bu F-35 anlaşması çok konuşulur! 127 adet F-35 siparişi verdiler

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, savaş uçağı üreticisi Lockheed Martin ile yeni F-35 alımı için 30 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı...
Ünlü futbolcu iflas etti! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Spor

Ünlü futbolcu iflas etti! Duyanlar kulaklarına inanamadı

İngiltere'nin önemli futbolcularından birisi olan Jermaine Pennant maddi olarak çöküş yaşıyor. Ünlü futbolcu iflas ettiğini duyurdu...
Erdoğan'a iğrenç tuzak
Medya

Erdoğan'a iğrenç tuzak

Altılı masanın, IMF kapılarında dilenen, terörün kol gezdiği, milli hamlelerin hep boşa düşürüldüğü, emperyalistlerin eline vurup ekmeğini a..
Çok yakında petrol ve doğalgazın yerini alacak! Türkiye tarihi planı resmen devreye aldı
Teknoloji

Çok yakında petrol ve doğalgazın yerini alacak! Türkiye tarihi planı resmen devreye aldı

Bilim insanları iklim krizini durdurmak amacıyla kömür, petrol ve gazın yerine yenilenebilir enerjiye odaklanılması gerektiğini belirtiyor. ..
Deniz Baykal fotoğrafının sırrı ortaya çıktı! Meğer Baykal'ın oğlu...
Medya

Deniz Baykal fotoğrafının sırrı ortaya çıktı! Meğer Baykal'ın oğlu...

Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'la verdiği ve gündeme bomba gibi düşen pozla ilgili ilginç bilgiler payla..
O ülke, Yunanistan'la savaşmamız için yırtınıyor! Büyük skandalı ifşa etti
Gündem

O ülke, Yunanistan'la savaşmamız için yırtınıyor! Büyük skandalı ifşa etti

Gazeteci Metehan Demir, Fransa'nın Türkiye'nin Yunanistan'la savaşması için büyük çaba içinde olduğunu iddia etti.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23