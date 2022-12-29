2022-12-29 18:42:21 Ukrayna'da elektrik kesintileri devam ediyor
Rus saldırılarından dolayı altyapısı hasar gören Ukrayna'nın başkenti Kiev'de elektrik kesintileri sürüyor.
Rus saldırılarından dolayı altyapısı hasar gören Ukrayna'nın başkenti Kiev'de elektrik kesintileri sürüyor.
Rus saldırılarından dolayı altyapısı hasar gören Ukrayna'nın başkenti Kiev'de elektrik kesintileri sürüyor.
Rus saldırılarından dolayı altyapısı hasar gören Ukrayna'nın başkenti Kiev'de elektrik kesintileri sürüyor.
Rus saldırılarından dolayı altyapısı hasar gören Ukrayna'nın başkenti Kiev'de elektrik kesintileri sürüyor.
Rus saldırılarından dolayı altyapısı hasar gören Ukrayna'nın başkenti Kiev'de elektrik kesintileri sürüyor.
Rus saldırılarından dolayı altyapısı hasar gören Ukrayna'nın başkenti Kiev'de elektrik kesintileri sürüyor.
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