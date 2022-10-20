2022-10-20 19:34:10 Ukrayna karanlığa gömüldü
Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde enerji altyapılarına yönelik Rus saldırıları nedeniyle ülkede bir günlüğüne zorunlu enerji tasarrufu yapılıyor.
Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde enerji altyapılarına yönelik Rus saldırıları nedeniyle ülkede bir günlüğüne zorunlu enerji tasarrufu yapılıyor.
Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'da ağırlıklı olarak 10 Ekim'den itibaren başkent Kiev dahil birçok şehir, Rus güçlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırılarına hedef oldu.
Zarar gören enerji altyapılarının onarımı devam ederken, hasar almamış sistemlerin de aksamadan çalışabilmesi için Ukrayna hükümeti, halka 20 Ekim'de elektrik tasarrufu yapması çağrısında bulundu.
Ukrayna'dan görüntüler....
Ukrayna'dan görüntüler....
Ukrayna'dan görüntüler....
Ukrayna'dan görüntüler....
Ukrayna'dan görüntüler....
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