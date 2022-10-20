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Dünya
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Ukrayna karanlığa gömüldü

2022-10-20 19:34:10
Ukrayna karanlığa gömüldü

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde enerji altyapılarına yönelik Rus saldırıları nedeniyle ülkede bir günlüğüne zorunlu enerji tasarrufu yapılıyor.

#1
Foto - Ukrayna karanlığa gömüldü

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'da ağırlıklı olarak 10 Ekim'den itibaren başkent Kiev dahil birçok şehir, Rus güçlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırılarına hedef oldu.

#2
Foto - Ukrayna karanlığa gömüldü

Zarar gören enerji altyapılarının onarımı devam ederken, hasar almamış sistemlerin de aksamadan çalışabilmesi için Ukrayna hükümeti, halka 20 Ekim'de elektrik tasarrufu yapması çağrısında bulundu.

#3
Foto - Ukrayna karanlığa gömüldü

Ukrayna'dan görüntüler....

#4
Foto - Ukrayna karanlığa gömüldü

Ukrayna'dan görüntüler....

#5
Foto - Ukrayna karanlığa gömüldü

Ukrayna'dan görüntüler....

#6
Foto - Ukrayna karanlığa gömüldü

Ukrayna'dan görüntüler....

#7
Foto - Ukrayna karanlığa gömüldü

Ukrayna'dan görüntüler....

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