UEFA'da istediğimizi yapamadık.. Hesaplar altüst... Peki şimdi ne olacak?

2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılabilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10'da tamamlamamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Sivasspor sahaya çıktı. Ancak kritik gecede hiçbir temsilcimiz galip gelemedi. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde... UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir gece yaşandı... İki sezon sonraki Avrupa Kupaları'na katılımımızı ilgilendiren 2022-23 sezonunda an itibarıyla 31.500 puanla 12. sırada geceye başladık. Hedef; ilk 10'a girmek ve 2024- 25'te Süper Lig şampiyonumuzun Devler Ligi'ne direkt katılmasını sağlamak. Hemen üstümüzdeki 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı 10. Avusturya'nın Avrupa'da artık temsilcisi kalmadı ancak temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Sivasspor mağlubiyet, Başakşehir ise beraberlikle geceyi noktaladı.