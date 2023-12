Besiciler ile direkt olarak anlaşma sağlayan belediye aracısız bir şekilde ekonomik fiyatla et satışı yapmaktadır. Elde edilen uygun fiyatta et kasap fiyatlarının yarısına denk geliyor. Yarı yarıya düşen fiyatlar tamamen bütçe dostu olarak görülürken vatandaşta uygun fiyatta et almamı tadını çıkarıyor. Ekonomik zorluklarla baş etmeye çalışan Elbistan halkının yüzü uygun fiyatta et satışları ile gülüyor. Elbistan Belediyesi hayata geçirdiği proje kapsamında vatandaşın et almasını da kolaylaştırıyor. Kasaplardaki yüksek fiyatlar vatandaşın bütçesini zorlarken bu fiyatlar tam bir bütçe dostu.