CHP'li Belediye’de Beceriksizliğin faturası vatandaşa çıktı: Edirne kış ortasında susuz ve soğukta kaldı

AK Partili Belediye Meclis Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakini Celal Demir de mahalle sakinlerinin kesintilerle ilgili Edirne Belediyesinden net bir cevap alamadığını belirtti. İnsanların susuzluk nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılayamadığını anlatan Demir, "Temizliği geçtik insanların ısınma sorunu başladı. Biz suyun ne zaman geleceğini öğrenmek istiyoruz. Arıza yok, patlak yok, su var. Sorun susuzluk da değil su verilemiyor. Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Hacı Sarraf ve Yeniimaret mahalleleri su sıkıntısı yaşıyor." diye konuştu. ÇEŞMELERDEN SU TAŞINIYOR Bu arada su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde vatandaşlar, meydanlardaki çeşmelerden bidonlarla su taşıyor. Yıldırım Mahallesi sakinlerinden Kamil Kelemer, 1 haftadır suların kesik olduğunu söyledi. "YENİ YERLEŞİM YERLERİNDE SULAR AKIYOR" Kendilerine bir açıklama yapılmadığını belirten Kelemer, "Yeni yerleşim yerlerinde sular akıyor ancak kenar mahalleler Yıldırım Beyazıt, Yeniimaret ve Yıldırım Hacı Sarraf mahallelerinde sular akmıyor. Arıza olduğunu söylüyorlar ancak 1 hafta oldu daha bu giderilmedi." dedi. Çeşmeden su dolduran Fatma Bop da kalp hastası olmasına rağmen evine su taşımak zorunda olduğunu dile getirdi. "57 YAŞINDAYIM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM" Çamaşır ve bulaşıklarını yıkayamadığını anlatan Bop, "Hangi devirde yaşıyoruz. Ben bu yaşıma geldim, 57 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Bir gün, iki gün kesilebilir ama bu nedir bu kadar uzun süredir kesinti olmaz." diye konuştu. Sakinlerden Fatma Dingin ise su kesintileri nedeniyle kombisinin çalışmadığını dile getirdi. Susuzluk çektiklerini ve soğuktan etkilendiklerini anlatan Dingin, yetkililerin bir an önce çözüm bulması gerektiğini kaydetti.