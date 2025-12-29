  • İSTANBUL
CHP'li Belediye'de Beceriksizliğin faturası vatandaşa çıktı: Edirne kış ortasında susuz ve soğukta kaldı

CHP'li Belediye’de Beceriksizliğin faturası vatandaşa çıktı: Edirne kış ortasında susuz ve soğukta kaldı

CHP yönetimindeki Edirne Belediyesi’nin iş bilmezliği, kenti 90’lı yılların karanlık manzaralarına mahkum etti. Haftalardır onarılamayan altyapı patlakları yüzünden caddeler göle dönerken, evlerde bir damla su akmıyor. Sosyal belediyecilik maskesi düşen yönetim, vatandaşı kış ortasında soğuğa ve susuzluğa terk etti.

CHP'li Belediye'de Beceriksizliğin faturası vatandaşa çıktı: Edirne kış ortasında susuz ve soğukta kaldı

CHP’li belediyelerin yerel yönetim anlayışı, Edirne’de vatandaşın sabrını taşırdı. Kentin en köklü mahalleleri olan Yıldırım Beyazıt, Yeniimaret ve Yıldırım Hacı Sarraf sakinleri, modern çağda bidonlarla su taşıma gerçeğiyle yüz yüze kaldı. Belediye yönetiminin "kuraklık" bahanesine sığınmasına rağmen, sokaklardaki su patlaklarının günlerdir onarılmaması yönetimdeki zafiyeti gözler önüne serdi. Susuzluk nedeniyle kombilerin çalışmadığı ve evlerin buz kestiği Edirne’de, halk belediyeden çözüm beklemek yerine meydanlardaki çeşmelerde kuyruğa girmiş durumda.

CHP'li Belediye'de Beceriksizliğin faturası vatandaşa çıktı: Edirne kış ortasında susuz ve soğukta kaldı

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kentte yaşanan su kesintilerinin Edirne'nin bir numaralı gündemi haline geldiğini belirterek, sorunun kuraklıktan değil CHP'li belediyenin beceriksizliğinden olduğunu söyledi. Aksal, " Şimdi bir bakıyorsunuz bir yandan su patlakları caddeler göl olmuş. Diğer yandan çeşmelerden su akmıyor. İnanılmaz bir beceriksizlik var. Kimse ne yaptığını bilmiyor." şeklinde konuştu. Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer bölgelerde de yaşanmasına rağmen Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 7 gündür suların akmadığını söyledi. Kesintilere ilişkin Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın kuraklığa dikkat çeken açıklamalar yaptığını anımsatan Aksal, dünyada ve Türkiye'de iklim krizi yaşandığını kabul ettiklerini ancak Edirne'deki su kesintilerinin bununla açıklanamayacağını savundu.

CHP'li Belediye'de Beceriksizliğin faturası vatandaşa çıktı: Edirne kış ortasında susuz ve soğukta kaldı

"CHP'Lİ BELEDİYENİN BECERİKSİZLİĞİ" Sorunun kaynağını belediyenin tedbir almamasına bağlayan Aksal, "Edirne'deki sorun CHP'li belediyenin beceriksizliği. Bunun başka tabiri yok. Bir defa zamanında önlem almadılar. Önlemi de geçtik. Şimdi bir bakıyorsunuz bir yandan su patlakları caddeler göl olmuş. Diğer yandan çeşmelerden su akmıyor. İnanılmaz bir beceriksizlik var. Kimse ne yaptığını bilmiyor." şeklinde konuştu. Aksal, Edirne'yi bu açıdan daha kötü günlerin beklediğini söyledi.

CHP'li Belediye'de Beceriksizliğin faturası vatandaşa çıktı: Edirne kış ortasında susuz ve soğukta kaldı

"ŞEHİRDE SU DAĞITILAMIYOR" Kentteki su kesintilerine çözüm için duruma DSİ'nin el attığını, DSİ'nin Süloğlu Barajı İsale Hattı'nı yenileme çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Aksal, "DSİ şehre su getirmek için uğraş veriyor ama şehre suyu getirseniz ne olacak. Sorun şehre suyun gelmemesi veya olmaması değil, şehirde suyun dağıtımının yapılamaması. Mevcut suyu çeşmeden akıtamıyoruz, sokaktan akıtıyoruz. İnşallah en kısa zamanda belediye bir çözüm bulur çünkü bildiğiniz gibi kış yaşıyoruz, havalar soğuk. Bir yandan çeşmeden sular akmıyor. Kombiler çalışmıyor." diye konuştu.

CHP'li Belediye'de Beceriksizliğin faturası vatandaşa çıktı: Edirne kış ortasında susuz ve soğukta kaldı

AK Partili Belediye Meclis Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakini Celal Demir de mahalle sakinlerinin kesintilerle ilgili Edirne Belediyesinden net bir cevap alamadığını belirtti. İnsanların susuzluk nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılayamadığını anlatan Demir, "Temizliği geçtik insanların ısınma sorunu başladı. Biz suyun ne zaman geleceğini öğrenmek istiyoruz. Arıza yok, patlak yok, su var. Sorun susuzluk da değil su verilemiyor. Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Hacı Sarraf ve Yeniimaret mahalleleri su sıkıntısı yaşıyor." diye konuştu. ÇEŞMELERDEN SU TAŞINIYOR Bu arada su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde vatandaşlar, meydanlardaki çeşmelerden bidonlarla su taşıyor. Yıldırım Mahallesi sakinlerinden Kamil Kelemer, 1 haftadır suların kesik olduğunu söyledi. "YENİ YERLEŞİM YERLERİNDE SULAR AKIYOR" Kendilerine bir açıklama yapılmadığını belirten Kelemer, "Yeni yerleşim yerlerinde sular akıyor ancak kenar mahalleler Yıldırım Beyazıt, Yeniimaret ve Yıldırım Hacı Sarraf mahallelerinde sular akmıyor. Arıza olduğunu söylüyorlar ancak 1 hafta oldu daha bu giderilmedi." dedi. Çeşmeden su dolduran Fatma Bop da kalp hastası olmasına rağmen evine su taşımak zorunda olduğunu dile getirdi. "57 YAŞINDAYIM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM" Çamaşır ve bulaşıklarını yıkayamadığını anlatan Bop, "Hangi devirde yaşıyoruz. Ben bu yaşıma geldim, 57 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Bir gün, iki gün kesilebilir ama bu nedir bu kadar uzun süredir kesinti olmaz." diye konuştu. Sakinlerden Fatma Dingin ise su kesintileri nedeniyle kombisinin çalışmadığını dile getirdi. Susuzluk çektiklerini ve soğuktan etkilendiklerini anlatan Dingin, yetkililerin bir an önce çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

