Şimdi yaşattıklarını yaşıyorlar: Burası Gazze değil Tel Aviv!
İran'ın misilleme saldırılarında gönderiği füzeler Tel Aviv'de yıkıma neden olurken, yaralı sayısı 6'ya yükseldi.
ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor. İran kendisine saldırı başlatan İsrail'e füzelerle misilleme yapıyor. İran'dan fırlatılan füzeler ise İsrail'de Demir Kubbe'yi delip geçiyor. İran’ın gece yarısından bu yana yaptığı 5’inci misilleme, İsrail’in güneyini hedef aldı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Yedioth Ahronot gazetesi, İran’ın misillemesi nedeniyle Birüssebi (Beer Sheva) kenti ve Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.
Öte yandan atılan füzelerden birinin açık alana düştüğü, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gönderildiği belirtildi.
4 BÖLGEYE FÜZE PARÇALARI DÜŞTÜ İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'deki 4 bölgeye füze parçaları ve şarapnellerin isabet ettiğini aktardı.
TEL AVİV'DE ŞİDDETLİ PATLAMALAR İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.
İran'ın misillemesi nedeniyle Büyük Tel Aviv olarak isimlendirilen Gush Dan ve çevresinde sirenler çaldı. Öte yandan Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.
YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ Tel Aviv'deki 4 katlı bir binadan dumanların yükseldiği ve bazı araçların da yandığını belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi./
