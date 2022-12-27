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Dünya
14
Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

2022-12-27 00:03:27
Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

ABD, Kanada ve Meksika'da kar fırtınası nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

Kuzey Amerika’yı kasıp kavuran kış fırtınası nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika’da toplam 57 kişi hayatını kaybetti.

#2
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan kış fırtınasının neden olduğu soğuk hava ve trafik kazaları nedeniyle can kaybı artıyor.

#3
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

ABD ve Kanada’nın ardından Meksika’da da aşırı soğuklar nedeniyle can kaybı yaşandı.

#4
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

Meksika’nın kuzey ve doğu bölgeleri ile Meksika Vadisi’nde sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düşerken, 23 Aralık’tan bu yana soğuk havalar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

#5
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

Başkent Mexico City ve Meksika eyaletinin yer aldığı Meksika Vadisi’nde dünden bu yana dolu yağışı ve yüksek bölgelerde kar yağışı görülüyor. Bölgede yer alan Naucalpan şehrinde sokakta yaşayan 1 kişinin soğuktan öldüğü belirtildi.

#6
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ölen kişinin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Çevredekiler tarafından Chucho olarak bilinen adamın yıllardır işsiz ve evsiz olduğu için sokakta yaşadığı ifade edildi.

#7
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

Ülkenin kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde ise şu ana kadar 2 kişinin soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

#8
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

Tampico şehrinde dün bölge sakinlerinin bankta hareketsiz yatan bir kişiyi ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın öldüğünü tespit etti. Evsiz olduğu belirtilen adamın olaydan birkaç saat önce barınağa gitmeyi reddettiği ifade edildi.

#9
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

Tamaulipas eyaletinde yer alan Ciudad Victoria şehrinde ise 23 Aralık’ta 60 yaşındaki evsiz bir kişinin barınağa götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybettiği aktarıldı.

#10
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası sonrası ABD ve Kanada’da hava sıcaklığı eksi 43 dereceye kadar düşerken, ABD’de en az 50, Kanada’da ise 4 kişinin aşırı soğuklar ve trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kar fırtınasından en çok etkilenen New York’un Erie ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

#11
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

Erie Belediye Başkanı Mark Poloncarz düzenlediği basın toplantısında, ilçedeki durumu korkunç olarak nitelendirerek, kurtarma ekiplerini kurtarmak için özel ekipler gönderildiğini aktardı.

#12
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

New York Valisi Kathy Hochul ise düzenlediği basın toplantısında, kış fırtınasını Buffalo tarihindeki en yıkıcı fırtına olarak nitelendirdi.

#13
Foto - Üç ülke kış fırtınasına teslim oldu! 57 kişi yaşamını yitirdi

New York'taki kurtarma çalışmaları için yüzlerce Ulusal Muhafız birliği konuşlandırıldığını aktaran Hochul, eyalet polisinin dünden bu yana bir bebeğin doğumu da dahil olmak üzere 500'den fazla kurtarma operasyonunda yer aldığını ifade etti.

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