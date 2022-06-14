Üç kardeş "pat pat"ı modifiye etti

Gülsoy, tasarladıkları tarım aracının devrilmesinin mevcut pat patlara göre daha zor olduğuna dikkati çekerek, "Bu aracı yaparken en büyük düşüncemiz kaza riskini minimuma düşürmekti. Motor sabit, önler amortisörlü. Tekerler bağımsız dönmeli olduğunda kaza riski çok az oluyor. Viraja girdiğinde diğer pat patlarda toparlayamazsın. Bunda öyle değil, aynı araba gibi virajı geçip gidebilirsin. Yük olarak 1,5 ton çekebiliyor. Yük taşıma kapasitesini büyütebiliriz ama amacının dışına çıkmış olur. Çiftçi tarımsal olarak her alanda fındık, odun, gübre taşımada, tarlaya gidip gelmede her türlü kullanabilir." dedi.