Üç kardeş "pat pat"ı modifiye etti

Muammer Gülsoy, AA muhabirine, modifiye ettikleri tarım aracına ilişkin bilgi verdi. Gülsoy, "Araç üstünden inmeden tek tuşla araziye geçiyor. Önden disk frenli, amortisörlü. Motoru belden kırmayı iptal edip, tekerden dönmeli yaptık. Motoru şasenin üzerine oturttuk. Güzel bir şey ortaya çıkardık. Aynı zamanda arazide engebeli şartlarda, tekerleri yere basınca oynar yaptık. Normal bir cipten daha iyi tırmanışa sahip. Direksiyonu sola aldık, 5 vites. Marşı, vitesi, stop lambalarıyla her şeyi normal bir araba gibi. Pat pat nerede kullanabilecekse bunu da o şekilde kullanmak mümkün." dedi.