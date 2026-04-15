Sessiz sedasız gömüldü: Okul saldırganının şok mesajları ortaya çıktı!

Olay, dün ilçeye bağlı Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçükömer Caddesi'ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığı ve okuldan uzaklaştırıldığı belirtilen, daha sonra açık öğretim lisesine geçen Ömer Ket, av tüfeğiyle eski okuluna geldi. Okul binasına girip, önüne çıkanlara ateş açan Ket, 16 kişiyi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis memuru Emre Çopur ile kantin işletmecisi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi gören öğretmen Cihat Edim'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Bazı öğrencilerin de saldırıdan kaçmak için sınıf pencerelerinden atladığı bildirildi. Diğer yandan ekiplere yakalanacağını anlayan Ket, tüfekle kendi yaşamına son verdi.