Sessiz sedasız gömüldü: Okul saldırganının şok mesajları ortaya çıktı!

SANAL MEDYADA TEHDİT ETMİŞ Bir lokantada paket servis işi yaptığı belirtilen Ket'in, okul yönetimiyle sorunlar yaşadığı ve sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlendi. Paylaşımlarda, Ket'in 'Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak' ve 'Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim' ifadelerini kullandığı tespit edildi. Babası inşaat işçisi olan ve 9 kişilik bir ailede yaşadığı belirtilen Ket'in, eğitim hayatındaki başarısızlığın sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği ifade edildi. Şüphelinin bilgisayarda şiddet içerikli oyunlar oynadığı ve sanal medya paylaşımlarında sık sık 'kill' (öldürmek) ifadesini kullandığı da belirtildi. Öte yandan Ket'in iki arkadaşının sanal medyada intikam içerikli yazışmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.