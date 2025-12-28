Üç büyük bankadan altın tahmini: 5 bin dolara doğru!

J.P. MORGAN'DAN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ J.P. Morgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, altın piyasasındaki yükselişin doğrusal olmayacağını ancak temel eğilimlerin tükenmediğini ifade etti. Kaneva, resmi rezervlerde ve yatırımcı portföylerinde altına yönelimin devam ettiğini belirterek, altın fiyatlarının 2026 yılının sonunda ons başına 5 bin dolara yaklaşmasını beklediklerini söyledi. "ZAYIF DOLAR VE FAİZ İNDİRİMLERİ DESTEKLİYOR" J.P. Morgan; zayıflayan dolar, ABD'de düşen faiz oranları ile ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin altın fiyatları açısından geleneksel olarak destekleyici unsurlar olduğu vurgularken, altının bu süreçte hem para birimi değer kaybına karşı bir korunma aracı hem de ABD tahvilleri ve para piyasası fonlarına alternatif olarak öne çıktığını kaydetti.