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Ekonomi
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TYP ödemeleri bayram öncesinde yapılacak

2024-04-02 13:09:36
TYP ödemeleri bayram öncesinde yapılacak

Toplum yararına programlardan yararlanan vatandaşların ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak.

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Foto - TYP ödemeleri bayram öncesinde yapılacak

Türkiye İş Kurumu(İŞKUR), Toplum Yararına Program'ın(TYP) ödemelerine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Foto - TYP ödemeleri bayram öncesinde yapılacak

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Toplum Yararına Programlardan Yararlanan Vatandaşlarımızın Ödemelerini Ramazan Bayramı Öncesinde Yapıyoruz."

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