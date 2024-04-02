2024-04-02 13:09:36 TYP ödemeleri bayram öncesinde yapılacak
Toplum yararına programlardan yararlanan vatandaşların ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak.
Toplum yararına programlardan yararlanan vatandaşların ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak.
Türkiye İş Kurumu(İŞKUR), Toplum Yararına Program'ın(TYP) ödemelerine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Toplum Yararına Programlardan Yararlanan Vatandaşlarımızın Ödemelerini Ramazan Bayramı Öncesinde Yapıyoruz."
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