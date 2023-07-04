Twitter'a rakip olan Threads uygulaması, App Store'da yayınlandı

Sosyal medya uygulamasının, App Store’daki resmi listesine göre 6 Temmuz’da aktif hale gelmesi bekleniyor. Şirketin belirttiği üzere uygulamanın açıklaması şu şekilde: “Threads, bugün ilgilendiğiniz konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışmak için toplulukların bir araya geldiği yerdir. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, fikirlerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz.”