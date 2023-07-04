Twitter'a rakip olan Threads uygulaması, App Store'da yayınlandı

Meta’nın mikroblog uygulaması, renkli animasyonlu bir geri sayım içeren bir web sitesine de sahip. Geri sayıma göre, Threads uygulaması 6 Temmuz sabah 7 PT’de (Türkiye saati ile 17:00) başlayacak. Ayrıca Threads web sitesi, bir iPhone veya bilgisayarda açıldığında App Store sayfasına yönlendiren bir bağlantı veya QR kodu sunuyor. Web sitesine bir Android cihaz kullanılarak eriştiğinizde ise “Android için Çok Yakında” yazıyor. Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jack Dorsey uygulama hakkında konuşurken, Threads’i veri toplama uygulamaları nedeniyle eleştirdi. Dorsey, Twitter’ın son kısıtlamalarından sonra kayıtlarda artış gören rakip uygulama Blueksky’ın yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.