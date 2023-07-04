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Sosyal Medya
7
Twitter'a rakip olan Threads uygulaması, App Store'da yayınlandı

2023-07-04 22:18:50
Twitter'a rakip olan Threads uygulaması, App Store'da yayınlandı

Meta'nın Twitter alternatifi Threads uygulaması, tam da Elon Musk Twitter cephesinde işleri karıştırmışken, Apple App Store'da yerini aldı.

#1
Foto - Twitter'a rakip olan Threads uygulaması, App Store'da yayınlandı

Sosyal medya devi Meta, bu ayın sonlarında hizmete girmesi beklenen Twitter benzeri Threads adlı uygulamasını başlatmak için doğru zamanlamayı bulmuş olabilir. “Project 92” veya “Barcelona” kod adıyla bilinen uygulama, iPhone App Store’da indirmeye sunuldu. Ama indirseniz bile, hemen kullanmaya başlayamayacaksınız.

#2
Foto - Twitter'a rakip olan Threads uygulaması, App Store'da yayınlandı

Threads, şirketin Instagram’ın yan ürünü olarak tasarladığı metin tabanlı bir paylaşım uygulaması. Pazarlama uzmanı Lia Haberman’ın daha önceki bir haberi, insanların uygulamayı mevcut Instagram hesaplarıyla kullanabileceklerini öneriyordu. Yani, kullanıcılar ayrı bir hesaba ihtiyaç duymayacak ve uygulama, ana Instagram uygulamasında engellenen hesapların listesini de taşıyacak.

#3
Foto - Twitter'a rakip olan Threads uygulaması, App Store'da yayınlandı

Sosyal medya uygulamasının, App Store’daki resmi listesine göre 6 Temmuz’da aktif hale gelmesi bekleniyor. Şirketin belirttiği üzere uygulamanın açıklaması şu şekilde: “Threads, bugün ilgilendiğiniz konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışmak için toplulukların bir araya geldiği yerdir. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, fikirlerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz.”

#4
Foto - Twitter'a rakip olan Threads uygulaması, App Store'da yayınlandı

Meta’nın mikroblog uygulaması, renkli animasyonlu bir geri sayım içeren bir web sitesine de sahip. Geri sayıma göre, Threads uygulaması 6 Temmuz sabah 7 PT’de (Türkiye saati ile 17:00) başlayacak. Ayrıca Threads web sitesi, bir iPhone veya bilgisayarda açıldığında App Store sayfasına yönlendiren bir bağlantı veya QR kodu sunuyor. Web sitesine bir Android cihaz kullanılarak eriştiğinizde ise “Android için Çok Yakında” yazıyor. Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jack Dorsey uygulama hakkında konuşurken, Threads’i veri toplama uygulamaları nedeniyle eleştirdi. Dorsey, Twitter’ın son kısıtlamalarından sonra kayıtlarda artış gören rakip uygulama Blueksky’ın yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

#5
Foto - Twitter'a rakip olan Threads uygulaması, App Store'da yayınlandı

Meta’nın Twitter alternatifi, Twitter’ın çeşitli nedenlerle erişimini ve özelliklerini sınırlamakla meşgul olduğu bir zamanda geldi. Mikroblog platformu kısa bir süre önce, “aşırı düzeyde veri kazıma çıkarma ve sistem manipülasyonu” sorununu çözmek için kullanıcılarının günlük görüntüleyebileceği Tweet sayısına sınır getirdi.

#6
Foto - Twitter'a rakip olan Threads uygulaması, App Store'da yayınlandı

Twitter artık web sitesindeki herhangi bir içeriği görüntülemek için zorunlu oturum açmayı da şart koşuyor. Elon Musk’ın “geçici acil durum önlemi” olarak nitelendirdiği karar, Twitter’ın verilerinin alınarak başka yerlerde tekrar kullanılmasını önlemek için hayata geçirildi.

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