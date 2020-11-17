2020-11-17 18:31:36 Twitter'a hikaye özelliği geliyor!
Twitter'a sosyal medya kullanıcılarını sevindiren bir özellik geliyor.
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Twitter'a sosyal medya kullanıcılarını sevindiren bir özellik geliyor.
Instagram, Facebook, WhatsApp ve LinkedIn'de karşımıza çıkan hikayeler özelliği artık Twitter'a geliyor.
17 Kasım'dan itibaren dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunulacak Twitter Fleets ile akıştaki bir tweeti, hikaye şeklinde paylaşmak mümkün olacak.
Snapchat ile hayatımıza girse de Instagram ile popülerleşen ve kısa sürede Facebook, WhatsApp ve LinkedIn'e gelen Stories (Hikayeler) özelliği, Fleets adı ile Twitter'a da geliyor.
Sosyal medyanın son kalesinin de düştüğünü gösteren Twitter Fleets, Türkçe'ye "Filolar" şeklinde çevirilse de aslında Stories ile aynı özelliklere sahip.
Kullanıcılar 24 saat içerisinde kaybolacak paylaşımlar yapabilecekler.
17 Kasım'dan itibaren dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunulacak Twitter Fleets ile akıştaki bir tweeti, hikaye şeklinde paylaşmak mümkün olacak.
Yani bir bakıma kullanıcılar 24 saat içerisinde kaybolabilen retweetler yapabilecekler.
Daha önce Brezilya'da yayınlanan Fleets özelliği, Variety'nin haberine göre Güney Kore, İtalya ve Japonya'da da test edilmişti. 17 Kasım'dan itibaren de Türkiye dahil tüm dünyadaki kullanıcılara sunulmaya başlanacak.
Ardından Twitter, kısa süre içerisinde özelliği aşama aşama tüm kullanıcılar için aktif hale getirecek.
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