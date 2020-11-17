  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
Twitter'a hikaye özelliği geliyor!

2020-11-17 18:31:36
Twitter'a hikaye özelliği geliyor!

Twitter'a sosyal medya kullanıcılarını sevindiren bir özellik geliyor.

#1
Foto - Instagram, Facebook, WhatsApp ve LinkedIn'de karşımıza çıkan hikayeler özelliği artık Twitter'a geliyor.

Instagram, Facebook, WhatsApp ve LinkedIn'de karşımıza çıkan hikayeler özelliği artık Twitter'a geliyor.

#2
Foto - 17 Kasım'dan itibaren dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunulacak Twitter Fleets ile akıştaki bir tweeti, hikaye şeklinde paylaşmak mümkün olacak.

17 Kasım'dan itibaren dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunulacak Twitter Fleets ile akıştaki bir tweeti, hikaye şeklinde paylaşmak mümkün olacak.

#3
Foto - Snapchat ile hayatımıza girse de Instagram ile popülerleşen ve kısa sürede Facebook, WhatsApp ve LinkedIn'e gelen Stories (Hikayeler) özelliği, Fleets adı ile Twitter'a da geliyor.

Snapchat ile hayatımıza girse de Instagram ile popülerleşen ve kısa sürede Facebook, WhatsApp ve LinkedIn'e gelen Stories (Hikayeler) özelliği, Fleets adı ile Twitter'a da geliyor.

#4
Foto - Sosyal medyanın son kalesinin de düştüğünü gösteren Twitter Fleets, Türkçe'ye

Sosyal medyanın son kalesinin de düştüğünü gösteren Twitter Fleets, Türkçe'ye "Filolar" şeklinde çevirilse de aslında Stories ile aynı özelliklere sahip.

#5
Foto - Kullanıcılar 24 saat içerisinde kaybolacak paylaşımlar yapabilecekler.

Kullanıcılar 24 saat içerisinde kaybolacak paylaşımlar yapabilecekler.

#6
Foto - 17 Kasım'dan itibaren dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunulacak Twitter Fleets ile akıştaki bir tweeti, hikaye şeklinde paylaşmak mümkün olacak.

17 Kasım'dan itibaren dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunulacak Twitter Fleets ile akıştaki bir tweeti, hikaye şeklinde paylaşmak mümkün olacak.

#7
Foto - Yani bir bakıma kullanıcılar 24 saat içerisinde kaybolabilen retweetler yapabilecekler.

Yani bir bakıma kullanıcılar 24 saat içerisinde kaybolabilen retweetler yapabilecekler.

#8
Foto - Daha önce Brezilya'da yayınlanan Fleets özelliği, Variety'nin haberine göre Güney Kore, İtalya ve Japonya'da da test edilmişti. 17 Kasım'dan itibaren de Türkiye dahil tüm dünyadaki kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Daha önce Brezilya'da yayınlanan Fleets özelliği, Variety'nin haberine göre Güney Kore, İtalya ve Japonya'da da test edilmişti. 17 Kasım'dan itibaren de Türkiye dahil tüm dünyadaki kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

#9
Foto - Ardından Twitter, kısa süre içerisinde özelliği aşama aşama tüm kullanıcılar için aktif hale getirecek.

Ardından Twitter, kısa süre içerisinde özelliği aşama aşama tüm kullanıcılar için aktif hale getirecek.

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!
Siyaset

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstan..
Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’
Dünya

Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’

Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın gerekirse ABD ve Fransa’ya Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizin çözümünde aldığı rolü ..
İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’
Korona Virüs

İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi. Maskeyi tasarla..
Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: Yüzde 20 değer kaybedecek
Ekonomi

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: Yüzde 20 değer kaybedecek

Koronavirüs salgını sürecinde birçok ülke ekonomisi sıkıntılı günler geçirirken, dünyanın en büyük bankalarından Citibank dolar için çarpıcı..
Uyanış Büyük Selçuklu sonrası bomba gelişme! Yer yerinden oynadı
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu sonrası bomba gelişme! Yer yerinden oynadı

Dün akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen TRT 1'in sevilen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, sosyal medyada gündem oldu. Dizinin 8.bölümü ..
Rusya Sudan'a donanma üssü kurmak için harekete geçti
Dünya

Rusya Sudan'a donanma üssü kurmak için harekete geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan'da Rus donanma üssü kurulmasına yönelik kararı onayladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay