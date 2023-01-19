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Teknoloji-Bilişim
14
Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

2023-01-19 01:25:57
Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Geçtiğimiz günlerde Twitter tarafından ücretli hale getirilen 'mavi tik' için şirket yeni bir seçenek sundu.

#1
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Twitter Blue aboneliği için yıllık ödeme seçeneği sunuldu. Peki fiyatı ne kadar ve aylık ödemeye göre avantajlı mı?

#2
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıya ek avantajlar sunan Blue aboneliği için senelik ödeme seçeneğini sundu. Peki fiyatı ne kadar?

#3
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Twitter Blue için yıllık ödeme seçeneği kullanıma sunuldu! Twitter’ın ilk olarak 2021 yılında kullanıma sunduğu Blue aboneliğinin en öne çıkan avantajı, kullanıcıya mavi tik verilmesi.

#4
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Bununla beraber daha uzun süreli ve yüksek boyutlu video yükleme gibi özellikleri de mevcut.

#5
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Twitter, bugün resmi destek sayfasında Blue aboneliği kısmı için bir güncelleme yaptı.

#6
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Bununla berbaer platform, 84 dolar olan yıllık ödeme seçeneğini kullanıma sundu. Fiyatına baktığımızda, aylık ödemeye göre uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz.

#7
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Twitter Blue aboneliğinin aylık fiyatı web sürümü için 8 dolar ve bunu yıl olarak hesapladığımızda 96 dolar ediyor.

#8
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Yeni gelen senelik ödeme seçeneğinin fiyatını 12 aya böldüğümüzde ise yüzde 14 daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

#9
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Twitter Blue için yıllık ödeme seçeneğinin yalnızca web sürümünde olduğunu hatırlatmakta fayda var. iOS ve Android platformları için destek sağlanıp sağlanmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

#10
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Yıllık ödeme seçeneğinin Türkiye’deki fiyatının da ne kadar olacağı bilinmiyor. Güncel dolar kuruna göre hesaplarsak, 1.580 TL‘lik bir fiyat çıkıyor. Twitter Blue aboneliğinin güncel fiyatları şu şekilde:

#11
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

iOS (aylık): 11 dolar Web (aylık): 8 dolar Web (yıllık): 84 dolar

#12
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Twitter Blue avantajları Doğrulanmış anlamına gelen mavi tik rozeti, Tweetler için yer işaretleri klasörleri, Telefondaki uygulamalar kısmında özel uygulama simgesi, Birden fazla tema, Özelleştirilebilir menü,

#13
Foto - Twitter 'mavi tik' için yeni seçenek sundu

Reklamsız makale okuma, Yazı boyutunu değiştirerek okumayı kolaylaştıran Okuma Modu, Paylaşılan tweeti geri alma, Tweetlere yaptığınız yorumlar en üste gösterilir, 60 dakika uzunluğunda ve 2 GB dosya boyutuna kadar video yükleme. Kaynak: Shift Delete

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