Gündem
7
Yeniakit Publisher
Tuz ve streç film neden önemli? Deprem çantası için ilginç öneri

Giriş Tarihi:
Tuz ve streç film neden önemli? Deprem çantası için ilginç öneri

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 6 deprem levhası bulunan Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ifade ederek ona göre hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi. Deprem sırasında merdiven kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, yaşam üçgenine dikkat çekti. Deprem çantasında su, yiyecek, düdük, tuz ve streç film bulundurulmasını öneren Moriwaki, tuzun güç kaybını engelleyeceğini, streç filmin ise soğuktan koruyacağını anlattı.

#1
Foto - Tuz ve streç film neden önemli? Deprem çantası için ilginç öneri

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 7’ncisi organize edilen Kitap Fuarı’nda söyleşiye katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Okuyucu ile fuara gelen vatandaşların izlediği söyleşide Moriwaki, Türkiye ve Japonya’yı karşılaştırdı.

#2
Foto - Tuz ve streç film neden önemli? Deprem çantası için ilginç öneri

Japonya’da 4 deprem levhası olduğunu belirten Moriwaki, Türkiye’nin 6 deprem levhasıyla çok karışık bir ülke olduğunu ifade etti. Moriwaki, “Türkiye’de Anadolu levhası, güney taraftan Afrika, Arap, Ege, Karadeniz, Avrasya levhası var. Avrasya levhası çok daha büyük. Batıda Türkiye, ortada Hindistan var. Çin ve doğu bölümünde Japonya var. Japonya’nın 4 levhası, Türkiye’nin 6 tane levhası var. Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok. Onun için deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bunu kabul etmek lazım” diye konuştu.

#3
Foto - Tuz ve streç film neden önemli? Deprem çantası için ilginç öneri

Konuşmasında tavsiyelerde de bulunan Moriwaki, yaşam üçgeninin önemini anlatarak merdivenlerin kullanılmamasını söyledi. Normal yerlere göre merdivenlerin dengesiz olduğunu belirten Moriwaki, “Bazen depremde sadece merdiven çöküyor ya da merdivenden çökme başlıyor. 2020’de İzmir’de deprem olduğunda merdivenden başlayan ve sadece merdivenin çöktüğü bina var. Hatay ve Maraş’taki depremde en fazla zarar gören merdivendi. Onun için merdivenden kaçmamak lazım. Yaşam üçgeni daha iyi diye söyleyebilirim” dedi.

#4
Foto - Tuz ve streç film neden önemli? Deprem çantası için ilginç öneri

Deprem çantasında neler olması gerektiği konusunda da bilgi veren Moriwaki, su, metal düdük ve çikolata ya da bal bulundurmanın önemli olduğunu bildirdi. Çantada tuz ve streç film bulundurulmasını tavsiye eden Moriwaki, şunları söyledi:

#5
Foto - Tuz ve streç film neden önemli? Deprem çantası için ilginç öneri

“Tuzun yaşam üçgeninde ne işi var diye galiba siz ilk defa duydunuz. Su varsa 1 ay yaşayabilirsiniz. Ama iki hafta geçince güç kaybı oluyor diye söylüyorum. Neden güç kaybı oluyor? İnsan için tuz önemli. Tuzsuz bu güç kaybı oluyor. Onun için tuzu arada 2-3 günde bir dilinize koyacaksınız. Streç film çok faydalı. Deprem çantasının içinde olursa çok iyi olur. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kar vardı, soğuktu. Pijamalı dışarıya çıktı insanlar. Çantanın içinde streç film varsa montu yoksa da pijamanın üstüne sardınız mı o zaman ısı kendini dışarı atmıyor. Kalın bir manto gibi sıcak tutuyor.”

#6
Foto - Tuz ve streç film neden önemli? Deprem çantası için ilginç öneri

Türkiye’de deprem konusunda eğitimlerin senede 1 ya da 2 kez tatbikat olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Moriwaki, “Çocuklar için tatbikat yapıyorsunuz. Senede bir ya da 2 kere. Tatbikat düdük ya da anonsla başlıyor. Senede bir kere yapıldığı için çocuklar ne yapacağını unutuyor. Japonya’da senede bir, iki kere değil okulda ayda bir kere, mahallede bir kere. Yani ayda 2-3 kere eğitim yapılıyor. Yani tatbikat için düdük ya da anons yapılınca çocuk ne yapacağını hatırlıyor. Japonya’da eğitimler ana okulda oyun olarak başlıyor” diye konuştu.

