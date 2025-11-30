Tuz ve streç film neden önemli? Deprem çantası için ilginç öneri

“Tuzun yaşam üçgeninde ne işi var diye galiba siz ilk defa duydunuz. Su varsa 1 ay yaşayabilirsiniz. Ama iki hafta geçince güç kaybı oluyor diye söylüyorum. Neden güç kaybı oluyor? İnsan için tuz önemli. Tuzsuz bu güç kaybı oluyor. Onun için tuzu arada 2-3 günde bir dilinize koyacaksınız. Streç film çok faydalı. Deprem çantasının içinde olursa çok iyi olur. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kar vardı, soğuktu. Pijamalı dışarıya çıktı insanlar. Çantanın içinde streç film varsa montu yoksa da pijamanın üstüne sardınız mı o zaman ısı kendini dışarı atmıyor. Kalın bir manto gibi sıcak tutuyor.”