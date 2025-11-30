  • İSTANBUL
Samsun Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri, İtalya'nın başkenti Roma’da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'nda fırtına estirdi. Kendi tasarladıkları MBot futbol robotu ile dünya şampiyonu olan öğrenciler, ayrıca rip akıntısını tespit eden dron ve akıllı ilaç kutusu projeleriyle de iki dünya ikinciliği elde etti. Takım danışmanı öğretmen Muhammet Hasanoğlu, "Bu başarı hepimizin ortak emeğinin sonucu," derken, öğrenciler "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz," ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Liseli Türk öğrencilerden sınırları aşan başarı: İtalya’ya damga vurdular

Samsun’dan yola çıkan lise öğrencileri, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları’nda Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. İlkadım ilçesindeki Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından katıldıkları yarışmalarda toplam 1 dünya şampiyonluğu ve 2 dünya ikinciliği başarısı elde etti.

#2
Foto - Liseli Türk öğrencilerden sınırları aşan başarı: İtalya’ya damga vurdular

İlkadım ilçesindeki Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları’nda 1 dünya şampiyonluğu, 2 de dünya ikinciliği başarısı elde etti. MBot futbol robotu ile dünya şampiyonluğunu kazanan öğrenciler, rip akıntısını tespit eden dron ve sağlık kategorisinde de akıllı ilaç kutusu projeleri ile dünya ikinciliği başarısı gösterdi. Havacılık lisesinde teknik öğretmenlik yapan ve projelerde takım danışmanı olarak görev alan Muhammet Hasanoğlu, “Yaklaşık bir yıl süren bu süreçte önce Samsun ayağında bölge şampiyonu, ardından Antalya’da Türkiye şampiyonu olduk. Uzun ve titiz bir çalışmanın ardından öğrencilerimizin başarısıyla İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen dünya şampiyonasına katıldık ve emeğimizin karşılığı olarak bu şampiyonluğu elde etmiş olduk” diye konuştu.

#3
Foto - Liseli Türk öğrencilerden sınırları aşan başarı: İtalya’ya damga vurdular

‘ULUSLARARASI ARENADA DAHA ETKİLİ PROJELERLE YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ’ Öğrencilerin kendilerini her geçen gün daha fazla geliştirerek büyük adımlar atmak istediklerini söyleyen Hasanoğlu, “Çalışmalarımızı ağırlıklı olarak proje temelli yürütüyoruz. TEKNOFEST, TÜBİTAK, Erasmus ve uluslararası yarışmalara düzenli olarak katılıyoruz. Bu yıl da Fibonacci yarışmasına yoğun bir hazırlık süreciyle dahil olduk. Öğrencilerimiz üç farklı kategoride yarıştı. Robot yarışmasında, MBot futbol robot kategorisinde dünya şampiyonu olduk. Mavi kategoride, rip akıntılarını tespit eden dron projemizle dünya ikinciliği elde ettik. Sağlık kategorisinde geliştirdiğimiz akıllı ilaç kutusu projesiyle de yine dünya ikincisi olmayı başardık. Öğrencilerimle, okuldaki öğretmenlerimizle ve yöneticilerimizle gurur duyuyorum; bu başarı hepimizin ortak emeğinin sonucu. İnşallah bundan sonraki süreçte de uluslararası arenada daha büyük ve etkili projelerle yer almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

#4
Foto - Liseli Türk öğrencilerden sınırları aşan başarı: İtalya’ya damga vurdular

‘HEM ÜLKEMİZİ HEM OKULUMUZU EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK GURURLUYUZ’ Dünya şampiyonluğu elde ederek gururlandıklarını söyleyen 12’nci sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Mahmut Emin Seven, şöyle konuştu: “Fibonacci yarışmasında Mavi Girişimcilik ekibinin takım kaptanıyım. Aynı zamanda futbol oynayan MBot yarışmasında da kaptan yardımcısı olarak görevalıyorum. Futbol robot yarışmasında dünya birincisi olduk. Bu yarışmada kendi modifiye ettiğimiz MBot’larla rakip takımların robotları karşılaştı.

#5
Foto - Liseli Türk öğrencilerden sınırları aşan başarı: İtalya’ya damga vurdular

"Gerçek bir futbol maçının heyecanıyla mücadele ettik ve en fazla golü atan takım olarak dünya şampiyonluğunu kazanıp ülkemize büyük bir gurur yaşattık. Bu başarıyı hem Karadeniz aşamasında hem de Türkiye aşamasında göstermeyi başardık. Samsun’da ve Karadeniz bölgesinde sıkça görülen rip akıntılarına karşı bir dron geliştirdik. Bu dron sayesinde Karadeniz aşamasında ve Türkiye şampiyonasında birincilik aldık.

#6
Foto - Liseli Türk öğrencilerden sınırları aşan başarı: İtalya’ya damga vurdular

"Avrupa’da düzenlenen olimpiyatta ise dünya ikincisi olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdik. Bu proje de bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Diğer bir projemiz olan akıllı ilaç kutusu çalışmamızla da Karadeniz aşamasında birincilik, Türkiye aşamasında ikincilik ve dünya aşamasında ikincilik elde ettik. Tüm bu süreçlerde hem ülkemizi hem okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz.”

