Liseli Türk öğrencilerden sınırları aşan başarı: İtalya’ya damga vurdular

"Avrupa’da düzenlenen olimpiyatta ise dünya ikincisi olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdik. Bu proje de bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Diğer bir projemiz olan akıllı ilaç kutusu çalışmamızla da Karadeniz aşamasında birincilik, Türkiye aşamasında ikincilik ve dünya aşamasında ikincilik elde ettik. Tüm bu süreçlerde hem ülkemizi hem okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz.”