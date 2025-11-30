Giriş Tarihi: Liseli Türk öğrencilerden sınırları aşan başarı: İtalya’ya damga vurdular
Samsun Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri, İtalya'nın başkenti Roma’da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'nda fırtına estirdi. Kendi tasarladıkları MBot futbol robotu ile dünya şampiyonu olan öğrenciler, ayrıca rip akıntısını tespit eden dron ve akıllı ilaç kutusu projeleriyle de iki dünya ikinciliği elde etti. Takım danışmanı öğretmen Muhammet Hasanoğlu, "Bu başarı hepimizin ortak emeğinin sonucu," derken, öğrenciler "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz," ifadelerini kullandı.