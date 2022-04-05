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Hayat-Aktüel
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Tüysüz doğan oğlağa özenle bakılıyor

2022-04-05 16:26:24
Tüysüz doğan oğlağa özenle bakılıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailenin keçilerinden biri, tüysüz oğlak doğurdu.

#1
Foto - Tüysüz oğlağa özenle bakılıyor.

Tüysüz oğlağa özenle bakılıyor.

#2
Foto - Çiriş Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çifti, oğlağa

Çiriş Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çifti, oğlağa "Kara Kız" adını verdi.

#3
Foto - Tüysüz oğlağa, derisi zarar görmemesi için kıyafet de giydiriliyor.

Tüysüz oğlağa, derisi zarar görmemesi için kıyafet de giydiriliyor.

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