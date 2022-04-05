2022-04-05 16:26:24 Tüysüz doğan oğlağa özenle bakılıyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailenin keçilerinden biri, tüysüz oğlak doğurdu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailenin keçilerinden biri, tüysüz oğlak doğurdu.
Tüysüz oğlağa özenle bakılıyor.
Çiriş Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çifti, oğlağa "Kara Kız" adını verdi.
Tüysüz oğlağa, derisi zarar görmemesi için kıyafet de giydiriliyor.
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