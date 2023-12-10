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TÜVTÜRK’ten araç muayene skandalı! Otomatik vites arabası olan, hapı çok fena yutabilir

2023-12-10 14:39:15
TÜVTÜRK’ten araç muayene skandalı! Otomatik vites arabası olan, hapı çok fena yutabilir

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan TÜVTÜRK araç muayeneye istasyonuna aracını götüren Halil Çeribaş, otomobilindeki vitesin yanlış atılması sonucu 110 bin TL zarar meydana geldiğini öne sürdü. Çeribaş, ileriye doğru hareket etmeyen aracının bu şekilde muayeneden geçtiğini de söyleyerek, "Ben bu sorunun giderilmesi için hukuki süreci başlatmak durumunda kaldım. Arabamın bu şekilde muayeneden nasıl geçtiği beni şaşırtıyor” dedi.

#1
Foto - TÜVTÜRK’ten araç muayene skandalı! Otomatik vites arabası olan, hapı çok fena yutabilir

Bağcılar’da yaşayan Halil Çeribaş iddiaya göre, tüm bakımlarını yaptığı aracını 25 Eylül’de Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi’ndeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürdü. Burada yapılan işlemlerin ardından aracının ileri doğru hareket etmediğini fark eden Çeribaş, durumu yetkililere danıştı. Yetkililer, Çeribaş’a ‘sosyal medyadan bakarak aracın aküsünün sökülmesini ve buradan yapılacak işlemlerle çalışacağını’ söyledi. Bunun üzerine sürücü, araç muayene istasyonu çağrı merkezini aradı ancak muhatap bulamadı.

#2
Foto - TÜVTÜRK’ten araç muayene skandalı! Otomatik vites arabası olan, hapı çok fena yutabilir

Halil Çeribaş, Bağcılar’dan götürdüğü aracını sonraki gün çekici yardımıyla tekrar getirdi. İleriye doğru hareket etmediği halde muayeden geçen araçta yapılan incelemede şanzıman arızası nedeniyle yaklaşık 110 bin TL hasar olduğu belirlendi. Karşısında muhatap bulamayan Çeribaş, firma hakkında şikayette bulundu. Konu ile ilgili konuşan Halil Çeribaş, "Daha önce almış olduğum randevuya gitmek üzere evimden çıkarak Büyükçekmece Mimar Sinan İstasyonu’na gittim. Orada arabamı kanala sokarken ileri doğru hareketlerde herhangi bir sıkıntı yoktu. Her vatandaş gibi daha önce arabamı muayene istasyonuna sokmadan arabanın tüm bakımlarını da yapmıştım ve bunlar da kayıtlı.

#3
Foto - TÜVTÜRK’ten araç muayene skandalı! Otomatik vites arabası olan, hapı çok fena yutabilir

Aracımı oradaki personel teslim ettiğimde aracımı sürerek ileri doğru hareket ettirerek ikinci kanaldaki istasyona soktuğunu görüyorum. Daha sonra benim arkada beklemem gerektiğini söylüyorlar. Ben arkada beklemeye gidiyorum. Burası kapalı bir kutu. Arabamı göremiyorum. Gördüğümde iterek muayenesinin devam ettiğini görmekteyim.

#4
Foto - TÜVTÜRK’ten araç muayene skandalı! Otomatik vites arabası olan, hapı çok fena yutabilir

Ben arabamda herhangi bir sorunun çıkacağını düşünmediğim için herhalde yeni düzenleme bu şekilde diye. Daha sonra bana araba çıktığında hasarlı geri veriliyor. Arabamın muayeneden geçtiğini söylüyor ve arabamı geri gidiyor ama arabamın ileri doğru hareket etmediğini söylüyorlar” dedi. Arabasını sağlam teslim ettiğini ileri süren ve herhangi bir muhatap bulamadığını belirten Çeribaş, "Arabamın istasyonda vitesinin yanlış atılma sonucu, yanlış ileri geri hareketler sonucu bozulduğunu düşünüyorum. Daha önce böyle bir sorunla karşılaşmıyordum. Benim arabamın kilometresi düşük, yaşına göre genç bir araba. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Personel ilk hareket halindeyken de herhangi bir sıkıntı yok.

#5
Foto - TÜVTÜRK’ten araç muayene skandalı! Otomatik vites arabası olan, hapı çok fena yutabilir

Ama daha sonra araba ileriye doğru hareket etmiyor. Öncesinde hemen çalışıyordu araba. Şu an arabamda ileri doğru hareket etmeme sorunu var. Geri doğru hareket ediyor. Bunu ustalara sorduğumda, yanlış müdahale sonucunda şanzımanın bozulmuş olduğunu söylemekteler. Arabamda sorduğumda minimum 110-120-130 bin TL bir zarar var ve artan bir fiyat grafiğiyle karşılamaktayım. Ben de bu sorunun giderilmesi için hukuki süreci başlatmak durumunda kaldım. Arabamın bu şekilde muayeneden nasıl geçtiği beni şaşırtıyor. Sorunsuz bir şekilde muayeneden geçti” diye konuştu.

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