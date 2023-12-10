2023-12-10 14:39:15 TÜVTÜRK’ten araç muayene skandalı! Otomatik vites arabası olan, hapı çok fena yutabilir
İstanbul Büyükçekmece’de bulunan TÜVTÜRK araç muayeneye istasyonuna aracını götüren Halil Çeribaş, otomobilindeki vitesin yanlış atılması sonucu 110 bin TL zarar meydana geldiğini öne sürdü. Çeribaş, ileriye doğru hareket etmeyen aracının bu şekilde muayeneden geçtiğini de söyleyerek, "Ben bu sorunun giderilmesi için hukuki süreci başlatmak durumunda kaldım. Arabamın bu şekilde muayeneden nasıl geçtiği beni şaşırtıyor” dedi.