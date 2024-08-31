Tütün kadar zehirliymiş: Bardak bardak içiyoruz ama tansiyonu, şekeri tavan yaptırıyor

Soda, tatsız ve renksiz bir içecektir. Tadı hafif asidik yapıda olan soda, karbonatlı su olarak da bilinir ve sıklıkla tüketilir. Ayrıca, bazı insanlar mide rahatsızlıklarını hafifletmek için de soda içerler. Sodalar, çeşitli tatlar ve şeker veya tatlandırıcı eklemeleriyle farklılık gösterebilir. Soda ne kadar masum görünse de ve herkes severek tüketse de vücut için çok zararlı olabilir. İşte sodanın bilmediğiniz zararları