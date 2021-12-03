TUSAŞ ve Sarsılmaz'dan müthiş hamle! Tarih verildi

"Bu firma, Atak helikopterlerinin burun topu dediğimiz 20 milimetrelik makineli tüfeklerini üretmek üzere kurulmuş bir firma. Bu toplar, yüksek hassasiyette ve ihracat kısıtına tabi toplar. Yani bunları almak istediğinizde dahi ülkeler bu topları satmıyorlar. İşte Sarsılmaz ve TUSAŞ bir birlikteliğe gitti ve burun toplarını yerli ve milli üretmek üzere bir şirket kurdular. 2018'den beri devam eden bir proje. Yanımızda bir prototip görüyoruz. İnşallah bu burun toplarının ilk atışları 2022'de başlayacak ve Atak helikopterlerine entegre edildikten sonra 2022 yılı içerisinde Atak helikopterlerinin 20 milimetrelik burun toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız. Bu hem kendi ihtiyaçlarımızı giderme anlamında hem de ciddi bir ihracat potansiyeli var. Hem Atak helikopterleriyle birlikte hem de ayrı ihracat potansiyeli taşıması açısından çok önemli ve değerli bir proje. Ben bu projede çalışan bütün mühendis arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından birini burada karşılıyorlar ama aynı zamanda burada elde ettiğimiz teknolojiyle çok daha farklı kalibrelerde bu topları üretebileceğiz. İnşallah Türkiye'ye de ciddi katkı sağlayacak."