2021-12-03 16:21:43 TUSAŞ ve Sarsılmaz'dan müthiş hamle! Tarih verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzce'de Sarsılmaz Silah Fabrikası ile TR Mekatronik'i ziyaretinde, milli imkanlarla geliştirilen 20 milimetrelik 3 namlulu burun toplarının ilk atışlarının 2022'de başlayacağını belirterek, "Bu toplar, yüksek hassasiyette ve ihracat kısıtına tabi toplar. Yani bunları almak istediğinizde dahi ülkeler bu topları satmıyorlar. İşte Sarsılmaz ve TUSAŞ bir birlikteliğe gitti ve burun toplarını yerli ve milli üretmek üzere bir şirket kurdular. 2018'den beri devam eden bir proje. Yanımızda bir prototip görüyoruz. İnşallah bu burun toplarının ilk atışları 2022'de başlayacak ve Atak helikopterlerine entegre edildikten sonra 2022 yılı içerisinde Atak helikopterlerinin 20 milimetrelik burun toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız" açıklamasında bulundu.