TÜRKSAT, Uydu frekans kapasitesini güçlendirdi

Türkiye, frekans gözlem kabiliyetlerini artırmak ve coğrafi yedeklilik sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki gözlem istasyonlarına yeni eklemeler yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türksat AŞ’nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, Türkiye’nin uydu kapasitesini kullanan taşıyıcıların yayınlarını kesintisiz bir şekilde yapabilmeleri için günün her saati aktif olarak denetim ve gözetleme faaliyetleri devam ediyor.