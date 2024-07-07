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Teknoloji-Bilişim
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TÜRKSAT, Uydu frekans kapasitesini güçlendirdi

2024-07-07 10:56:22
TÜRKSAT, Uydu frekans kapasitesini güçlendirdi

Türkiye, frekans gözlem kabiliyetlerini artırmak ve coğrafi yedeklilik sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki gözlem istasyonlarına yeni eklemeler yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türksat AŞ’nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, Türkiye’nin uydu kapasitesini kullanan taşıyıcıların yayınlarını kesintisiz bir şekilde yapabilmeleri için günün her saati aktif olarak denetim ve gözetleme faaliyetleri devam ediyor.

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Foto - TÜRKSAT, Uydu frekans kapasitesini güçlendirdi

TRT tarafından yapılan habere göre yeni kurulan uydu bağlantı istasyonları, teknik şartlara uygunluğunu sağlamak için kapsamlı anten testlerine tabi tutulup sertifikalandırılıyor. Bu süreç, istasyonların optimum performans ve güvenilirlik sağlaması amacıyla titizlikle yürütülüyor.

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Foto - TÜRKSAT, Uydu frekans kapasitesini güçlendirdi

Bu istasyonlarda kullanılan teknik parametreler sürekli olarak ölçülmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu parametreler arasında antenlerin yaydığı Eşdeğer İzotropik Yayın Gücü (EIRP), iletişim kanalının kalitesini belirlemede kullanılan taşıyıcı sinyal ile gürültü oranı (C/N), iletimde kullanılan bant genişliği ve sinyaldeki merkez frekans gibi kritik özellikler bulunmaktadır.

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Foto - TÜRKSAT, Uydu frekans kapasitesini güçlendirdi

Ayrıca, uyduların frekans gözlem etkinliğinin kalitesini artırmak için düzenli olarak teknik iyleştirmeler yapılarak operasyonel anten ve alt sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar, Türksat 5A ve 5B gibi yeni uydu sistemlerine ek olarak, 9 Temmuz’da uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 6A’nın frekans gözlem faaliyetlerini desteklemek için sürdürülmektedir.

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Foto - TÜRKSAT, Uydu frekans kapasitesini güçlendirdi

Kesintisiz yayın için yeni istasyonlar TÜRKSAT uydularında bulunan Ku, Yeni Ku, Ka-BSS ve X bantlarındaki trafiği güçlü ve sürekli bir iletişim ile izlemek için yeni anten ve alt sistemlerinin montajını tamamladı. Halihazırda İstanbul başta olmak üzere yurt içinde 6 gözlem istasyonu bulunan TÜRKSAT, uydu filosunu genişleterek frekans gözlem kapasitesini artırmayı ve coğrafi yedeklilik sağlamayı hedefleyerek yeni gözlem istasyonları kurma kararı aldı.

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Foto - TÜRKSAT, Uydu frekans kapasitesini güçlendirdi

Almanya ve Afganistan’da da istasyonları bulunan TÜRKSAT, bir yandan buradaki faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da bazı ülkelerle görüşmeler yaparak yeni gözlem alanlarını genişletmeyi planlıyor. Söz konusu bu istasyonlar sayesinde ilgili coğrafyalardaki uydu sinyal gücü sürekli olarak değerlendiriliyor ve komşuların uydularından kaynaklı olası etkiler titizlikle izleniyor.

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Foto - TÜRKSAT, Uydu frekans kapasitesini güçlendirdi

Bu yaklaşım, uyduların sürekli bir şekilde yayın yapabilmesini sağlarken aynı zamansa iletişim sürekliliği ve güvenilirliğini de maksimum düzeyde tutulmaktadır. Gülsüm Kaya/DEFENCETURK

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