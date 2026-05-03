Türkler, Ukrayna’yı uyardı; Zelenskiy, Atina’yla işi bozdu!
Yunan basını, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin Atina ile yapılacak insansız deniz aracı anlaşmasını şarta bağlamasını üç gündür sindiremedi...
Yunan pentapostagma sitesi “Türkler, Ukrayna’nın insansız hava araçları konusundaki bilgi birikiminin Yunanistan’a geçmesini engellemek için Kiev’i nasıl “abluka altına alıyor?” başlıklı haberinde çarpıcı ifadeler kullandı: “Türkiye’nin şantajı nedeniyle suya düşen Yunanistan-Ukrayna işbirliğinin ardında büyük bir geçmiş var; Kiev ise Ankara’yı Atina’dan daha önemli bir ortak olarak görüyor.
Yunan donanması için insansız deniz araçlarının ortak üretimi konusunda görüşmeler yapmak üzere Kiev’e giden Yunan subaylarına dayatılan ‘üretilen araçlar ve teknoloji Türkiye’ye karşı kullanımmayacak’ maddesinin ardında geniş ve karmaşık bir geçmiş yatıyor. Ukrayna medyası, Türklerin dolaylı ama açık bir şekilde Ukrayna tarafına Zelenskiy’nin donanması için inşa edilen Ada sınıfı korvetleri hatırlattığını ortaya koyuyor.
Türkler, Ukrayna’nın insansız deniz araçları konusundaki bilgi birikimini Yunanistan’a vermemesi için Zelenskiy rejimine bu şekilde şantaj yapıyorlar; Ege Denizi’nde kullanılmasını yasaklayan bir madde ekliyorlar ve Yunan tarafının bunu kesinlikle reddedeceğine inanıyorlar.
Aslında, Ukraynalı gazetecilik kaynakları, Türkiye’nin ULAQ 12 insansız hava aracı platformunu ve yılda 100 adet KAMA ünitesi üretebilen kamikaze kabiliyetini geliştirmesi nedeniyle Atina’nın Kiev’in Ukrayna teknolojisi sistemlerinin kullanımına ilişkin veto maddesini geciktirdiğini bildiriyor.
Kasım 2025’te Ukrayna ve Yunanistan, deniz insansız hava araçları alanında savunma işbirliği konusunda anlaşmaya vardılar. Bu anlaşma, Ukrayna silahlarının Yunan işletmelerinde yerel üretiminin kurulmasını ve daha sonra Yunan ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine tedarik edilmesini öngörüyordu.
Ancak, anlaşmaların sonlandırılması sırasında Atina için kilit bir konuda bazı zorluklar ortaya çıktı. Özellikle Kiev, Ukrayna teknolojisiyle üretilen bu deniz insansız hava araçlarının kullanımını veto etme hakkını elinde tutmak istedi. Böyle bir olasılıkla, Ukrayna kendisi için önemli bir ortak olan Türkiye’ye karşı bu silahların serbestçe kullanılmasını engelleyebilecekti. Görüşmeler henüz tam olarak bitmedi ama başarısızlığa yakın.”
